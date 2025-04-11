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Поточна ціна Kayen Protocol (KAYEN)

USD

Графік ціни Kayen Protocol (KAYEN) в реальному часі

$0.02512
$0.02512$0.02512
-8.52%(1D)

Дані та інформація про ціну KAYEN в реальному часі

Поточна ціна Kayen Protocol (KAYEN) сьогодні становить 0.02512 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна KAYEN у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Kayen Protocol:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 1.55K USD
- Зміна ціни Kayen Protocol протягом дня – -8.52%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники KAYENUSD

Відстежуйте зміни ціни на Kayen Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0023396-8.52%
30 днів$ -0.00898-26.34%
60 днів$ -0.02988-54.33%
90 днів$ -0.02988-54.33%
Зміна ціни Kayen Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни KAYEN на $ -0.0023396 (-8.52%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Kayen Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.00898 (-26.34%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Kayen Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник KAYEN змінився на $ -0.02988 (-54.33%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Kayen Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.02988 (-54.33%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну KAYEN

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Kayen Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.02506
$ 0.02506$ 0.02506

$ 0.02786
$ 0.02786$ 0.02786

$ 0.55
$ 0.55$ 0.55

0.00%

-8.52%

-7.86%

Ринкова інформація KAYEN

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 1.55K
$ 1.55K$ 1.55K

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Що таке Kayen Protocol (KAYEN)

Протокол KAYEN — це екосистема RWA, керована спільнотою, присвячена SportFi і SocialFi. Починаючи з фан токена DEX як першого і флагманського продукту протоколу, бачення KAYEN полягає в тому, щоб побудувати всеосяжну платформу для фан токенів і SportFi/SocialFi.

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Прогноз ціни Kayen Protocol

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Kayen Protocol, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна KAYEN? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Kayen Protocol.

Історія ціни Kayen Protocol

Відстеження траєкторії ціни KAYEN надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії KAYEN. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Kayen Protocol.

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KAYEN до місцевих валют

1 KAYEN до VND
644.10192
1 KAYEN до AUD
A$0.0399408
1 KAYEN до GBP
0.0190912
1 KAYEN до EUR
0.0221056
1 KAYEN до USD
$0.02512
1 KAYEN до MYR
RM0.1110304
1 KAYEN до TRY
0.9560672
1 KAYEN до JPY
¥3.6054736
1 KAYEN до RUB
2.0904864
1 KAYEN до INR
2.1623296
1 KAYEN до IDR
Rp418.6664992
1 KAYEN до KRW
35.681704
1 KAYEN до PHP
1.4363616
1 KAYEN до EGP
￡E.1.288656
1 KAYEN до BRL
R$0.1472032
1 KAYEN до CAD
C$0.0346656
1 KAYEN до BDT
3.0528336
1 KAYEN до NGN
40.1276928
1 KAYEN до UAH
1.039968
1 KAYEN до VES
Bs1.78352
1 KAYEN до PKR
Rs7.0441504
1 KAYEN до KZT
12.9817648
1 KAYEN до THB
฿0.8407664
1 KAYEN до TWD
NT$0.8131344
1 KAYEN до AED
د.إ0.0921904
1 KAYEN до CHF
Fr0.0203472
1 KAYEN до HKD
HK$0.19468
1 KAYEN до MAD
.د.م0.233616
1 KAYEN до MXN
$0.5106896

Ресурс Kayen Protocol

Щоб дізнатися більше про Kayen Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтKayen Protocol
Оглядач блокчейну

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KAYEN
USD

1 KAYEN = 0.02512 USD

Торгівля

KAYENUSDT
$0.02512
$0.02512$0.02512
-4.85%

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