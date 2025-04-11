Що таке Kayen Protocol (KAYEN)

Протокол KAYEN — це екосистема RWA, керована спільнотою, присвячена SportFi і SocialFi. Починаючи з фан токена DEX як першого і флагманського продукту протоколу, бачення KAYEN полягає в тому, щоб побудувати всеосяжну платформу для фан токенів і SportFi/SocialFi.

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Прогноз ціни Kayen Protocol

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Історія ціни Kayen Protocol

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KAYEN до місцевих валют

1 KAYEN до VND ₫ 644.10192 1 KAYEN до AUD A$ 0.0399408 1 KAYEN до GBP ￡ 0.0190912 1 KAYEN до EUR € 0.0221056 1 KAYEN до USD $ 0.02512 1 KAYEN до MYR RM 0.1110304 1 KAYEN до TRY ₺ 0.9560672 1 KAYEN до JPY ¥ 3.6054736 1 KAYEN до RUB ₽ 2.0904864 1 KAYEN до INR ₹ 2.1623296 1 KAYEN до IDR Rp 418.6664992 1 KAYEN до KRW ₩ 35.681704 1 KAYEN до PHP ₱ 1.4363616 1 KAYEN до EGP ￡E. 1.288656 1 KAYEN до BRL R$ 0.1472032 1 KAYEN до CAD C$ 0.0346656 1 KAYEN до BDT ৳ 3.0528336 1 KAYEN до NGN ₦ 40.1276928 1 KAYEN до UAH ₴ 1.039968 1 KAYEN до VES Bs 1.78352 1 KAYEN до PKR Rs 7.0441504 1 KAYEN до KZT ₸ 12.9817648 1 KAYEN до THB ฿ 0.8407664 1 KAYEN до TWD NT$ 0.8131344 1 KAYEN до AED د.إ 0.0921904 1 KAYEN до CHF Fr 0.0203472 1 KAYEN до HKD HK$ 0.19468 1 KAYEN до MAD .د.م 0.233616 1 KAYEN до MXN $ 0.5106896

Ресурс Kayen Protocol

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Люди також запитують: Інші запитання про Kayen Protocol Яка сьогодні ціна Kayen Protocol (KAYEN)? Поточна ціна Kayen Protocol (KAYEN) становить 0.02512 USD . Яка ринкова капіталізація Kayen Protocol (KAYEN)? Поточна ринкова капіталізація Kayen Protocol становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції KAYEN на ринкову ціну в реальному часі 0.02512 USD . Яка циркуляційна пропозиція Kayen Protocol (KAYEN)? Поточна циркуляційна пропозиція Kayen Protocol (KAYEN) становить -- USD . Яка була найвища ціна Kayen Protocol (KAYEN)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Kayen Protocol (KAYEN) становить 0.55 USD . Який обсяг торгівлі Kayen Protocol (KAYEN) за 24 год? Обсяг торгівлі Kayen Protocol (KAYEN) за 24 год становить $ 1.55K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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