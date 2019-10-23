Токеноміка Kava Labs (KAVA) Дізнайтеся ключову інформацію про Kava Labs (KAVA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kava Labs (KAVA) Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters. Офіційний вебсайт: https://www.kava.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/gwbwpc3 Оглядач блокчейну: https://www.mintscan.io/kava Купити KAVA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kava Labs (KAVA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kava Labs (KAVA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 430,54M $ 430,54M $ 430,54M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,08B $ 1,08B $ 1,08B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 9,2107 $ 9,2107 $ 9,2107 Історичний мінімум: $ 0,24832868419474186 $ 0,24832868419474186 $ 0,24832868419474186 Поточна ціна: $ 0,3976 $ 0,3976 $ 0,3976 Дізнайтеся більше про ціну Kava Labs (KAVA)

Токеноміка Kava Labs (KAVA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kava Labs (KAVA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KAVA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KAVA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KAVA, досліджуйте ціну токена KAVA в реальному часі!

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