Токеноміка Karrat (KARRAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Karrat (KARRAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Karrat (KARRAT) Протокол KARRAT — це набір смартконтрактів та інших модулів, що дозволяють користувачам генерувати ігрових персонажів з NFT, з метою об'єднати світ між web3 та іграми, а також відкриває майбутнє розмовних чат-ботів зі штучним інтелектом для широких мас. My Pet Hooligan, перша гра, яка інтегрує $KARRAT і протокол KARRAT, є довгоочікуваною соціальною грою в ранньому доступі (Pre-Alpha) на EPIC Games. Офіційний вебсайт: https://www.karratcoin.com/ Whitepaper: https://docs.karratcoin.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xAcd2c239012D17BEB128B0944D49015104113650 Купити KARRAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Karrat (KARRAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Karrat (KARRAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,49M $ 11,49M $ 11,49M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 353,67M $ 353,67M $ 353,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 32,50M $ 32,50M $ 32,50M Історичний максимум: $ 1,3297 $ 1,3297 $ 1,3297 Історичний мінімум: $ 0,030300711023323768 $ 0,030300711023323768 $ 0,030300711023323768 Поточна ціна: $ 0,0325 $ 0,0325 $ 0,0325 Дізнайтеся більше про ціну Karrat (KARRAT)

Токеноміка Karrat (KARRAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Karrat (KARRAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KARRAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KARRAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KARRAT, досліджуйте ціну токена KARRAT в реальному часі!

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