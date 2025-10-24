Актуальна ціна Karma Coin сьогодні становить 0.002074 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KARMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KARMA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Karma Coin сьогодні становить 0.002074 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KARMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KARMA на MEXC вже зараз.

Логотип Karma Coin

Курс Karma Coin (KARMA)

Актуальна ціна 1 KARMA до USD:

$0,002074
$0,002074
+1,81%1D
USD
Графік ціни Karma Coin (KARMA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:56:10 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Karma Coin (KARMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,001831
$ 0,001831
Мін. за 24 год
$ 0,00254
$ 0,00254
Макс. за 24 год

$ 0,001831
$ 0,001831

$ 0,00254
$ 0,00254

--
--

--
--

0,00%

+1,81%

+3,03%

+3,03%

Актуальна ціна Karma Coin (KARMA) становить $ 0,002074. За останні 24 години KARMA торгувався між мінімумом у $ 0,001831 і максимумом у $ 0,00254, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KARMA становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то KARMA змінився на 0,00% за останню годину, +1,81% за 24 години та на +3,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Karma Coin (KARMA)

--
--

$ 1,94K
$ 1,94K

$ 2,07M
$ 2,07M

--
--

999 988 284
999 988 284

SOL

Поточна ринкова капіталізація Karma Coin — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,94K. Циркуляційна пропозиція KARMA — --, зі загальною пропозицією 999988284. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,07M.

Історія ціни Karma Coin (KARMA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Karma Coin за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00003687+1,81%
30 днів$ +0,000074+3,70%
60 днів$ +0,000074+3,70%
90 днів$ +0,000074+3,70%
Зміна ціни Karma Coin сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни KARMA на $ +0,00003687 (+1,81%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Karma Coin за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,000074 (+3,70%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Karma Coin за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник KARMA змінився на $ +0,000074 (+3,70%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Karma Coin за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,000074 (+3,70%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Karma Coin (KARMA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Karma Coin зараз.

Що таке Karma Coin (KARMA)

Цифрова валюта з серцем — повертає те, що найважливіше. У світі, де технологічний прогрес повинен йти поруч із соціальною відповідальністю, $KARMA була створена з простим, але потужним баченням: $KARMA прагне бути стабільним, прозорим і стійким мостом між криптоінноваціями та реальними потребами людей. Ми віримо, що справжня цінність створюється не тільки на ринках, але й у житті людей. Ось чому $KARMA створена, щоб віддавати там, де це потрібно і де це має реальне значення.

Проєкт Karma Coin доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Karma Coin. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу KARMA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Karma Coin у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Karma Coin безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Karma Coin (USD)

Скільки коштуватиме Karma Coin (KARMA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Karma Coin (KARMA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Karma Coin.

Перегляньте прогноз ціни Karma Coin вже зараз!

Токеноміка Karma Coin (KARMA)

Розуміння токеноміки Karma Coin (KARMA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KARMA зараз!

Як купити Karma Coin (KARMA)

Шукаєте як купити Karma Coin? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Karma Coin на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

KARMA до місцевих валют

1 Karma Coin (KARMA) до VND
54,57731
1 Karma Coin (KARMA) до AUD
A$0,00317322
1 Karma Coin (KARMA) до GBP
0,0015555
1 Karma Coin (KARMA) до EUR
0,00178364
1 Karma Coin (KARMA) до USD
$0,002074
1 Karma Coin (KARMA) до MYR
RM0,00875228
1 Karma Coin (KARMA) до TRY
0,0872117
1 Karma Coin (KARMA) до JPY
¥0,315248
1 Karma Coin (KARMA) до ARS
ARS$3,07713158
1 Karma Coin (KARMA) до RUB
0,16886508
1 Karma Coin (KARMA) до INR
0,18213868
1 Karma Coin (KARMA) до IDR
Rp34,56665284
1 Karma Coin (KARMA) до PHP
0,12157788
1 Karma Coin (KARMA) до EGP
￡E.0,09868092
1 Karma Coin (KARMA) до BRL
R$0,01115812
1 Karma Coin (KARMA) до CAD
C$0,0029036
1 Karma Coin (KARMA) до BDT
0,2534428
1 Karma Coin (KARMA) до NGN
3,0277289
1 Karma Coin (KARMA) до COP
$8,1015625
1 Karma Coin (KARMA) до ZAR
R.0,03594242
1 Karma Coin (KARMA) до UAH
0,08667246
1 Karma Coin (KARMA) до TZS
T.Sh.5,15919944
1 Karma Coin (KARMA) до VES
Bs0,439688
1 Karma Coin (KARMA) до CLP
$1,962004
1 Karma Coin (KARMA) до PKR
Rs0,58553168
1 Karma Coin (KARMA) до KZT
1,11324024
1 Karma Coin (KARMA) до THB
฿0,06800646
1 Karma Coin (KARMA) до TWD
NT$0,0638792
1 Karma Coin (KARMA) до AED
د.إ0,00761158
1 Karma Coin (KARMA) до CHF
Fr0,00163846
1 Karma Coin (KARMA) до HKD
HK$0,01611498
1 Karma Coin (KARMA) до AMD
֏0,79129322
1 Karma Coin (KARMA) до MAD
.د.م0,01914302
1 Karma Coin (KARMA) до MXN
$0,0381616
1 Karma Coin (KARMA) до SAR
ريال0,0077775
1 Karma Coin (KARMA) до ETB
Br0,31319474
1 Karma Coin (KARMA) до KES
KSh0,26725564
1 Karma Coin (KARMA) до JOD
د.أ0,001470466
1 Karma Coin (KARMA) до PLN
0,00754936
1 Karma Coin (KARMA) до RON
лв0,00906338
1 Karma Coin (KARMA) до SEK
kr0,01945412
1 Karma Coin (KARMA) до BGN
лв0,00348432
1 Karma Coin (KARMA) до HUF
Ft0,69690548
1 Karma Coin (KARMA) до CZK
0,04342956
1 Karma Coin (KARMA) до KWD
د.ك0,000634644
1 Karma Coin (KARMA) до ILS
0,00682346
1 Karma Coin (KARMA) до BOB
Bs0,01428986
1 Karma Coin (KARMA) до AZN
0,0035258
1 Karma Coin (KARMA) до TJS
SM0,01914302
1 Karma Coin (KARMA) до GEL
0,00562054
1 Karma Coin (KARMA) до AOA
Kz1,89752334
1 Karma Coin (KARMA) до BHD
.د.ب0,000779824
1 Karma Coin (KARMA) до BMD
$0,002074
1 Karma Coin (KARMA) до DKK
kr0,01333582
1 Karma Coin (KARMA) до HNL
L0,05431806
1 Karma Coin (KARMA) до MUR
0,09440848
1 Karma Coin (KARMA) до NAD
$0,03592168
1 Karma Coin (KARMA) до NOK
kr0,02069852
1 Karma Coin (KARMA) до NZD
$0,00358802
1 Karma Coin (KARMA) до PAB
B/.0,002074
1 Karma Coin (KARMA) до PGK
K0,00873154
1 Karma Coin (KARMA) до QAR
ر.ق0,00752862
1 Karma Coin (KARMA) до RSD
дин.0,2093703
1 Karma Coin (KARMA) до UZS
soʻm24,98794606
1 Karma Coin (KARMA) до ALL
L0,1725568
1 Karma Coin (KARMA) до ANG
ƒ0,00371246
1 Karma Coin (KARMA) до AWG
ƒ0,0037332
1 Karma Coin (KARMA) до BBD
$0,004148
1 Karma Coin (KARMA) до BAM
KM0,00348432
1 Karma Coin (KARMA) до BIF
Fr6,099634
1 Karma Coin (KARMA) до BND
$0,00267546
1 Karma Coin (KARMA) до BSD
$0,002074
1 Karma Coin (KARMA) до JMD
$0,3319437
1 Karma Coin (KARMA) до KHR
8,32930844
1 Karma Coin (KARMA) до KMF
Fr0,879376
1 Karma Coin (KARMA) до LAK
45,08695562
1 Karma Coin (KARMA) до LKR
රු0,62771684
1 Karma Coin (KARMA) до MDL
L0,03509208
1 Karma Coin (KARMA) до MGA
Ar9,25891672
1 Karma Coin (KARMA) до MOP
P0,01655052
1 Karma Coin (KARMA) до MVR
0,0317322
1 Karma Coin (KARMA) до MWK
MK3,5882274
1 Karma Coin (KARMA) до MZN
MT0,13254934
1 Karma Coin (KARMA) до NPR
रु0,29071258
1 Karma Coin (KARMA) до PYG
14,605108
1 Karma Coin (KARMA) до RWF
Fr3,005226
1 Karma Coin (KARMA) до SBD
$0,01704828
1 Karma Coin (KARMA) до SCR
0,02864194
1 Karma Coin (KARMA) до SRD
$0,08231706
1 Karma Coin (KARMA) до SVC
$0,01808528
1 Karma Coin (KARMA) до SZL
L0,03590094
1 Karma Coin (KARMA) до TMT
m0,007259
1 Karma Coin (KARMA) до TND
د.ت0,00607682
1 Karma Coin (KARMA) до TTD
$0,01402024
1 Karma Coin (KARMA) до UGX
Sh7,225816
1 Karma Coin (KARMA) до XAF
Fr1,169736
1 Karma Coin (KARMA) до XCD
$0,0055998
1 Karma Coin (KARMA) до XOF
Fr1,169736
1 Karma Coin (KARMA) до XPF
Fr0,211548
1 Karma Coin (KARMA) до BWP
P0,02772938
1 Karma Coin (KARMA) до BZD
$0,004148
1 Karma Coin (KARMA) до CVE
$0,1968226
1 Karma Coin (KARMA) до DJF
Fr0,367098
1 Karma Coin (KARMA) до DOP
$0,13207232
1 Karma Coin (KARMA) до DZD
د.ج0,2698274
1 Karma Coin (KARMA) до FJD
$0,00474946
1 Karma Coin (KARMA) до GNF
Fr17,87788
1 Karma Coin (KARMA) до GTQ
Q0,01584536
1 Karma Coin (KARMA) до GYD
$0,43269862
1 Karma Coin (KARMA) до ISK
kr0,253028

Ресурс Karma Coin

Щоб дізнатися більше про Karma Coin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтKarma Coin
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Karma Coin

Скільки сьогодні коштує Karma Coin (KARMA)?
Актуальна ціна KARMA у USD становить 0,002074 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KARMA до USD?
Поточна ціна KARMA до USD — $ 0,002074. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Karma Coin?
Ринкова капіталізація KARMA — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KARMA?
Циркуляційна пропозиція KARMA — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KARMA?
KARMA досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KARMA?
Історична мінімальна ціна KARMA становила -- USD.
Який обсяг торгівлі KARMA?
Актуальний обсяг торгівлі KARMA за 24 години — $ 1,94K USD.
Чи підніметься ціна KARMA цього року?
KARMA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KARMA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:56:10 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор KARMA до USD

Сума

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0,002074 USD

Торгувати KARMA

KARMA/USDT
$0,002074
$0,002074
+1,81%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --