Токеноміка KaratDAO (KARAT)

Токеноміка KaratDAO (KARAT)

Дізнайтеся ключову інформацію про KaratDAO (KARAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 06:05:58 (UTC+8)
USD

Токеноміка та аналіз ціни KaratDAO (KARAT)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KaratDAO (KARAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 144,17K
$ 144,17K$ 144,17K
Загальна пропозиція:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 255,54M
$ 255,54M$ 255,54M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 1,13M
$ 1,13M$ 1,13M
Історичний максимум:
$ 0,0487
$ 0,0487$ 0,0487
Історичний мінімум:
$ 0,000463150077110209
$ 0,000463150077110209$ 0,000463150077110209
Поточна ціна:
$ 0,0005642
$ 0,0005642$ 0,0005642

Інформація KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

Офіційний вебсайт:
https://karatdao.com
Whitepaper:
https://docs.karatdao.com/
Оглядач блокчейну:
https://explorer.zksync.io/address/0xCDb7D260c107499C80B4b748e8331c64595972a1

Токеноміка KaratDAO (KARAT): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки KaratDAO (KARAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів KARAT, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KARAT, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку KARAT, досліджуйте ціну токена KARAT в реальному часі!

Як купити KARAT

Зацікавлені в додаванні KaratDAO (KARAT) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі KARAT, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни KaratDAO (KARAT)

Аналіз історії ціни KARAT допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни KARAT

Хочете знати, куди рухається KARAT? Наша сторінка прогнозу ціни KARAT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності