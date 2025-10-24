Актуальна ціна KaratDAO сьогодні становить 0.0005822 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KARAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KARAT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна KaratDAO сьогодні становить 0.0005822 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KARAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KARAT на MEXC вже зараз.

Логотип KaratDAO

Курс KaratDAO (KARAT)

Актуальна ціна 1 KARAT до USD:

$0.0005818
$0.0005818$0.0005818
-0.39%1D
USD
Графік ціни KaratDAO (KARAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:55:55 (UTC+8)

Інформація щодо ціни KaratDAO (KARAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0005802
$ 0.0005802$ 0.0005802
Мін. за 24 год
$ 0.0005861
$ 0.0005861$ 0.0005861
Макс. за 24 год

$ 0.0005802
$ 0.0005802$ 0.0005802

$ 0.0005861
$ 0.0005861$ 0.0005861

$ 0.05802041506845649
$ 0.05802041506845649$ 0.05802041506845649

$ 0.000463150077110209
$ 0.000463150077110209$ 0.000463150077110209

-0.35%

-0.38%

-1.06%

-1.06%

Актуальна ціна KaratDAO (KARAT) становить $ 0.0005822. За останні 24 години KARAT торгувався між мінімумом у $ 0.0005802 і максимумом у $ 0.0005861, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KARAT становить $ 0.05802041506845649, тоді як його історичний мінімум — $ 0.000463150077110209.

Що стосується короткострокових результатів, то KARAT змінився на -0.35% за останню годину, -0.38% за 24 години та на -1.06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KaratDAO (KARAT)

No.2998

$ 148.77K
$ 148.77K$ 148.77K

$ 51.26K
$ 51.26K$ 51.26K

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

255.54M
255.54M 255.54M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,997,249,433
1,997,249,433 1,997,249,433

12.77%

ZKSYNCERA

Поточна ринкова капіталізація KaratDAO — $ 148.77K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 51.26K. Циркуляційна пропозиція KARAT — 255.54M, зі загальною пропозицією 1997249433. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.16M.

Історія ціни KaratDAO (KARAT) у USD

Відстежуйте зміни ціни на KaratDAO за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000002278-0.38%
30 днів$ -0.0000038-0.65%
60 днів$ +0.0000218+3.89%
90 днів$ -0.0000028-0.48%
Зміна ціни KaratDAO сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни KARAT на $ -0.000002278 (-0.38%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни KaratDAO за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.0000038 (-0.65%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни KaratDAO за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник KARAT змінився на $ +0.0000218 (+3.89%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни KaratDAO за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.0000028 (-0.48%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для KaratDAO (KARAT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни KaratDAO зараз.

Що таке KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

Проєкт KaratDAO доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями KaratDAO. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу KARAT, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про KaratDAO у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі KaratDAO безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни KaratDAO (USD)

Скільки коштуватиме KaratDAO (KARAT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів KaratDAO (KARAT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо KaratDAO.

Перегляньте прогноз ціни KaratDAO вже зараз!

Токеноміка KaratDAO (KARAT)

Розуміння токеноміки KaratDAO (KARAT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KARAT зараз!

Як купити KaratDAO (KARAT)

Шукаєте як купити KaratDAO? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати KaratDAO на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

KARAT до місцевих валют

1 KaratDAO (KARAT) до VND
15.320593
1 KaratDAO (KARAT) до AUD
A$0.000890766
1 KaratDAO (KARAT) до GBP
0.00043665
1 KaratDAO (KARAT) до EUR
0.000500692
1 KaratDAO (KARAT) до USD
$0.0005822
1 KaratDAO (KARAT) до MYR
RM0.002456884
1 KaratDAO (KARAT) до TRY
0.02448151
1 KaratDAO (KARAT) до JPY
¥0.0884944
1 KaratDAO (KARAT) до ARS
ARS$0.863792674
1 KaratDAO (KARAT) до RUB
0.047402724
1 KaratDAO (KARAT) до INR
0.051128804
1 KaratDAO (KARAT) до IDR
Rp9.703329452
1 KaratDAO (KARAT) до PHP
0.034128564
1 KaratDAO (KARAT) до EGP
￡E.0.027701076
1 KaratDAO (KARAT) до BRL
R$0.003132236
1 KaratDAO (KARAT) до CAD
C$0.00081508
1 KaratDAO (KARAT) до BDT
0.07114484
1 KaratDAO (KARAT) до NGN
0.84992467
1 KaratDAO (KARAT) до COP
$2.27421875
1 KaratDAO (KARAT) до ZAR
R.0.010089526
1 KaratDAO (KARAT) до UAH
0.024330138
1 KaratDAO (KARAT) до TZS
T.Sh.1.448257432
1 KaratDAO (KARAT) до VES
Bs0.1234264
1 KaratDAO (KARAT) до CLP
$0.5507612
1 KaratDAO (KARAT) до PKR
Rs0.164366704
1 KaratDAO (KARAT) до KZT
0.312501672
1 KaratDAO (KARAT) до THB
฿0.019090338
1 KaratDAO (KARAT) до TWD
NT$0.01793176
1 KaratDAO (KARAT) до AED
د.إ0.002136674
1 KaratDAO (KARAT) до CHF
Fr0.000459938
1 KaratDAO (KARAT) до HKD
HK$0.004523694
1 KaratDAO (KARAT) до AMD
֏0.222126766
1 KaratDAO (KARAT) до MAD
.د.م0.005373706
1 KaratDAO (KARAT) до MXN
$0.01071248
1 KaratDAO (KARAT) до SAR
ريال0.00218325
1 KaratDAO (KARAT) до ETB
Br0.087918022
1 KaratDAO (KARAT) до KES
KSh0.075022292
1 KaratDAO (KARAT) до JOD
د.أ0.0004127798
1 KaratDAO (KARAT) до PLN
0.002119208
1 KaratDAO (KARAT) до RON
лв0.002544214
1 KaratDAO (KARAT) до SEK
kr0.005461036
1 KaratDAO (KARAT) до BGN
лв0.000978096
1 KaratDAO (KARAT) до HUF
Ft0.195630844
1 KaratDAO (KARAT) до CZK
0.012191268
1 KaratDAO (KARAT) до KWD
د.ك0.0001781532
1 KaratDAO (KARAT) до ILS
0.001915438
1 KaratDAO (KARAT) до BOB
Bs0.004011358
1 KaratDAO (KARAT) до AZN
0.00098974
1 KaratDAO (KARAT) до TJS
SM0.005373706
1 KaratDAO (KARAT) до GEL
0.001577762
1 KaratDAO (KARAT) до AOA
Kz0.532660602
1 KaratDAO (KARAT) до BHD
.د.ب0.0002189072
1 KaratDAO (KARAT) до BMD
$0.0005822
1 KaratDAO (KARAT) до DKK
kr0.003743546
1 KaratDAO (KARAT) до HNL
L0.015247818
1 KaratDAO (KARAT) до MUR
0.026501744
1 KaratDAO (KARAT) до NAD
$0.010083704
1 KaratDAO (KARAT) до NOK
kr0.005810356
1 KaratDAO (KARAT) до NZD
$0.001007206
1 KaratDAO (KARAT) до PAB
B/.0.0005822
1 KaratDAO (KARAT) до PGK
K0.002451062
1 KaratDAO (KARAT) до QAR
ر.ق0.002113386
1 KaratDAO (KARAT) до RSD
дин.0.05877309
1 KaratDAO (KARAT) до UZS
soʻm7.014456218
1 KaratDAO (KARAT) до ALL
L0.04843904
1 KaratDAO (KARAT) до ANG
ƒ0.001042138
1 KaratDAO (KARAT) до AWG
ƒ0.00104796
1 KaratDAO (KARAT) до BBD
$0.0011644
1 KaratDAO (KARAT) до BAM
KM0.000978096
1 KaratDAO (KARAT) до BIF
Fr1.7122502
1 KaratDAO (KARAT) до BND
$0.000751038
1 KaratDAO (KARAT) до BSD
$0.0005822
1 KaratDAO (KARAT) до JMD
$0.09318111
1 KaratDAO (KARAT) до KHR
2.338150132
1 KaratDAO (KARAT) до KMF
Fr0.2468528
1 KaratDAO (KARAT) до LAK
12.656521486
1 KaratDAO (KARAT) до LKR
රු0.176208652
1 KaratDAO (KARAT) до MDL
L0.009850824
1 KaratDAO (KARAT) до MGA
Ar2.599103816
1 KaratDAO (KARAT) до MOP
P0.004645956
1 KaratDAO (KARAT) до MVR
0.00890766
1 KaratDAO (KARAT) до MWK
MK1.00726422
1 KaratDAO (KARAT) до MZN
MT0.037208402
1 KaratDAO (KARAT) до NPR
रु0.081606974
1 KaratDAO (KARAT) до PYG
4.0998524
1 KaratDAO (KARAT) до RWF
Fr0.8436078
1 KaratDAO (KARAT) до SBD
$0.004785684
1 KaratDAO (KARAT) до SCR
0.008040182
1 KaratDAO (KARAT) до SRD
$0.023107518
1 KaratDAO (KARAT) до SVC
$0.005076784
1 KaratDAO (KARAT) до SZL
L0.010077882
1 KaratDAO (KARAT) до TMT
m0.0020377
1 KaratDAO (KARAT) до TND
د.ت0.001705846
1 KaratDAO (KARAT) до TTD
$0.003935672
1 KaratDAO (KARAT) до UGX
Sh2.0283848
1 KaratDAO (KARAT) до XAF
Fr0.3283608
1 KaratDAO (KARAT) до XCD
$0.00157194
1 KaratDAO (KARAT) до XOF
Fr0.3283608
1 KaratDAO (KARAT) до XPF
Fr0.0593844
1 KaratDAO (KARAT) до BWP
P0.007784014
1 KaratDAO (KARAT) до BZD
$0.0011644
1 KaratDAO (KARAT) до CVE
$0.05525078
1 KaratDAO (KARAT) до DJF
Fr0.1030494
1 KaratDAO (KARAT) до DOP
$0.037074496
1 KaratDAO (KARAT) до DZD
د.ج0.07574422
1 KaratDAO (KARAT) до FJD
$0.001333238
1 KaratDAO (KARAT) до GNF
Fr5.018564
1 KaratDAO (KARAT) до GTQ
Q0.004448008
1 KaratDAO (KARAT) до GYD
$0.121464386
1 KaratDAO (KARAT) до ISK
kr0.0710284

Ресурс KaratDAO

Щоб дізнатися більше про KaratDAO, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтKaratDAO
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про KaratDAO

Скільки сьогодні коштує KaratDAO (KARAT)?
Актуальна ціна KARAT у USD становить 0.0005822 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KARAT до USD?
Поточна ціна KARAT до USD — $ 0.0005822. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація KaratDAO?
Ринкова капіталізація KARAT — $ 148.77K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KARAT?
Циркуляційна пропозиція KARAT — 255.54M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KARAT?
KARAT досяг історичної максимальної ціни у 0.05802041506845649 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KARAT?
Історична мінімальна ціна KARAT становила 0.000463150077110209 USD.
Який обсяг торгівлі KARAT?
Актуальний обсяг торгівлі KARAT за 24 години — $ 51.26K USD.
Чи підніметься ціна KARAT цього року?
KARAT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KARAT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:55:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для KaratDAO (KARAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

