Токеноміка Simpson Harris (KAMA) Дізнайтеся ключову інформацію про Simpson Harris (KAMA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Simpson Harris (KAMA) Simpson Harris — це мемкоїн у мережі Ethereum. Офіційний вебсайт: https://simpsonharris.xyz/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xa2b904BeE594ee6e573E358f9c58bcCe9F0492c1 Купити KAMA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Simpson Harris (KAMA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Simpson Harris (KAMA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 4,21K $ 4,21K $ 4,21K Історичний максимум: $ 0,000000007 $ 0,000000007 $ 0,000000007 Історичний мінімум: $ 0,000000000018000833 $ 0,000000000018000833 $ 0,000000000018000833 Поточна ціна: $ 0,00000000001 $ 0,00000000001 $ 0,00000000001 Дізнайтеся більше про ціну Simpson Harris (KAMA)

Токеноміка Simpson Harris (KAMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Simpson Harris (KAMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KAMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KAMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KAMA, досліджуйте ціну токена KAMA в реальному часі!

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