Що таке Kakaxa?

Kakaxa — це унікальна мемкоїн, що фокусується на основному елементі, який характеризує всі шиткоїни, відрізняючи її від інших на ринку.

Що робить Kakaxa унікальною?

Kakaxa виділяється тим, що вона приймає суть шиткоїнів, підкреслюючи їх ключовий компонент, а не слідує тенденції копіювання відомих мемів.

Для чого можна використати Kakaxa?

Kakaxa можна використати для участі в її пресейлі, що дає можливість заробити гроші за певними умовами, зокрема мінімальним та максимальним внесками і деталями розподілу токенів.

Яка зараз ціна Kakaxa?

Живуча ціна Kakaxa (KAKAXA) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Kakaxa позиціонується на ринку?

Наразі Kakaxa займає #8129 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1180924.62458068800000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу KAKAXA?

Обсяг токенів у обігу KAKAXA становить 99415059.99 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Kakaxa за останню добу?

За останню добу Kakaxa торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Kakaxa віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Kakaxa досяг найвищого значення за всю історію — ₴13.86886729541054400000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують KAKAXA?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Kakaxa?

Поточне зміщення ціни на --% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Meme,TON Ecosystem,TON Meme. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.