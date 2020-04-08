Токеноміка KardiaChain (KAI) Дізнайтеся ключову інформацію про KardiaChain (KAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KardiaChain (KAI) KardiaChain is a public blockchain focused on Interoperability, leading the race towards blockchain adoption in Vietnam by providing hybrid blockchain solution/infrastructure for major enterprises and government bodies. The goal is to build a complete blockchain ecosystem for institutions by leveraging 3 main components: gateway, infrastructure, and services. Gateway reduces entry barriers to onboard non-crypto users onto blockchain via user-friendly payment channels. Infrastructure refers to the interlinked public and private KardiaChain blockchain network for users and businesses to operate, leveraging our unique non-invasive interoperability. Services refer to traditional organisations that collaborate with KardiaChain to tokenize and decentralize their existing services/products to become more effective and efficient. After two years of preparation, it is finally time to bring blockchain to mass adoption. Офіційний вебсайт: https://www.kardiachain.io/ Whitepaper: https://kardiachain.io/Kyokai_Whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://explorer.kardiachain.io/ Купити KAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KardiaChain (KAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KardiaChain (KAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 61,13M $ 61,13M $ 61,13M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 4,78B $ 4,78B $ 4,78B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,3169 $ 0,3169 $ 0,3169 Історичний мінімум: $ 0,000140399735047205 $ 0,000140399735047205 $ 0,000140399735047205 Поточна ціна: $ 0,012803 $ 0,012803 $ 0,012803 Дізнайтеся більше про ціну KardiaChain (KAI)

Токеноміка KardiaChain (KAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KardiaChain (KAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KAI, досліджуйте ціну токена KAI в реальному часі!

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