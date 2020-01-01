Токеноміка KAIF Platform (KAF) Дізнайтеся ключову інформацію про KAIF Platform (KAF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KAIF Platform (KAF) KAIF is an AI-powered platform that provides a custom Digital Twin to users looking for personal growth, skill development and automation of daily activities. All personal data, knowledge and experience are stored in a Digital passport and can be used by the user in any other services. Офіційний вебсайт: https://kaif-platform.com Whitepaper: https://docs.kaif-platform.com/kaif-lp.pdf Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x14F1Ec1bA0f8a8E9A3B8178c9dCc32155E82c70b Купити KAF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KAIF Platform (KAF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KAIF Platform (KAF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 809,71M $ 809,71M $ 809,71M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 791,09K $ 791,09K $ 791,09K Історичний максимум: $ 0,4343 $ 0,4343 $ 0,4343 Історичний мінімум: $ 0,000354050882766521 $ 0,000354050882766521 $ 0,000354050882766521 Поточна ціна: $ 0,000977 $ 0,000977 $ 0,000977 Дізнайтеся більше про ціну KAIF Platform (KAF)

Токеноміка KAIF Platform (KAF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KAIF Platform (KAF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KAF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KAF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KAF, досліджуйте ціну токена KAF в реальному часі!

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