Токеноміка Jerry The Turtle (JYAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Jerry The Turtle (JYAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Jerry The Turtle (JYAI) JERRY — це інноваційне поєднання культури мемів, штучного інтелекту та розваг. Те, що починалося як бачення трансформації простору мемкоїнів, перетворилося на цілісну екосистему, яка поєднує традиційні криптовалюти з розважальною цінністю. Заснований на активній участі спільноти та інноваціях, керованих ШІ, JERRY є яскравим прикладом того, чого можна досягти, коли креативність поєднується з блокчейн-технологіями. Офіційний вебсайт: https://www.jerrytheturtle.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c Купити JYAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Jerry The Turtle (JYAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Jerry The Turtle (JYAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,81M $ 4,81M $ 4,81M Загальна пропозиція: $ 69,00B $ 69,00B $ 69,00B Циркуляційна пропозиція: $ 69,00B $ 69,00B $ 69,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 4,81M $ 4,81M $ 4,81M Історичний максимум: $ 0,00034477 $ 0,00034477 $ 0,00034477 Історичний мінімум: $ 0,0000000524860777 $ 0,0000000524860777 $ 0,0000000524860777 Поточна ціна: $ 0,00006971 $ 0,00006971 $ 0,00006971 Дізнайтеся більше про ціну Jerry The Turtle (JYAI)

Токеноміка Jerry The Turtle (JYAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Jerry The Turtle (JYAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JYAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JYAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JYAI, досліджуйте ціну токена JYAI в реальному часі!

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