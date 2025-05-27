Що таке Jerry The Turtle (JYAI)

JERRY — це інноваційне поєднання культури мемів, штучного інтелекту та розваг. Те, що починалося як бачення трансформації простору мемкоїнів, перетворилося на цілісну екосистему, яка поєднує традиційні криптовалюти з розважальною цінністю. Заснований на активній участі спільноти та інноваціях, керованих ШІ, JERRY є яскравим прикладом того, чого можна досягти, коли креативність поєднується з блокчейн-технологіями.

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JYAI до місцевих валют

1 JYAI до VND ₫ 6,50717298 1 JYAI до AUD A$ 0,000393359 1 JYAI до GBP ￡ 0,0001877972 1 JYAI до EUR € 0,0002233264 1 JYAI до USD $ 0,00025378 1 JYAI до MYR RM 0,0010734894 1 JYAI до TRY ₺ 0,0098999578 1 JYAI до JPY ¥ 0,036645832 1 JYAI до RUB ₽ 0,020365845 1 JYAI до INR ₹ 0,0216550474 1 JYAI до IDR Rp 4,1603272032 1 JYAI до KRW ₩ 0,3490769278 1 JYAI до PHP ₱ 0,0141025546 1 JYAI до EGP ￡E. 0,012638244 1 JYAI до BRL R$ 0,001433857 1 JYAI до CAD C$ 0,0003476786 1 JYAI до BDT ৳ 0,0309814624 1 JYAI до NGN ₦ 0,4021854684 1 JYAI до UAH ₴ 0,0105775504 1 JYAI до VES Bs 0,02385532 1 JYAI до PKR Rs 0,0714669858 1 JYAI до KZT ₸ 0,1292146248 1 JYAI до THB ฿ 0,008323984 1 JYAI до TWD NT$ 0,0076108622 1 JYAI до AED د.إ 0,0009313726 1 JYAI до CHF Fr 0,0002080996 1 JYAI до HKD HK$ 0,0019870974 1 JYAI до MAD .د.م 0,0023423894 1 JYAI до MXN $ 0,0048776516

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