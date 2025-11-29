Дослідіть токеноміку Jump Tom (JUMPOLD1) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів JUMPOLD1, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз! Дослідіть токеноміку Jump Tom (JUMPOLD1) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів JUMPOLD1, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз!