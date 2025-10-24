Актуальна ціна Jump Tom сьогодні становить 0.000088 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JUMP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JUMP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Jump Tom сьогодні становить 0.000088 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JUMP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JUMP на MEXC вже зараз.

Курс Jump Tom (JUMP)

Актуальна ціна 1 JUMP до USD:

$0,000088
$0,000088$0,000088
-26,66%1D
USD
Графік ціни Jump Tom (JUMP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 17:52:35 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Jump Tom (JUMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,000081
$ 0,000081$ 0,000081
Мін. за 24 год
$ 0,0002
$ 0,0002$ 0,0002
Макс. за 24 год

$ 0,000081
$ 0,000081$ 0,000081

$ 0,0002
$ 0,0002$ 0,0002

--
----

--
----

+1,14%

-26,66%

-98,16%

-98,16%

Актуальна ціна Jump Tom (JUMP) становить $ 0,000088. За останні 24 години JUMP торгувався між мінімумом у $ 0,000081 і максимумом у $ 0,0002, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JUMP становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то JUMP змінився на +1,14% за останню годину, -26,66% за 24 години та на -98,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Jump Tom (JUMP)

--
----

$ 33,12K
$ 33,12K$ 33,12K

$ 88,00K
$ 88,00K$ 88,00K

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Jump Tom — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 33,12K. Циркуляційна пропозиція JUMP — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 88,00K.

Історія ціни Jump Tom (JUMP) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Jump Tom за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0000319891-26,66%
30 днів$ -0,000912-91,20%
60 днів$ -0,000912-91,20%
90 днів$ -0,000912-91,20%
Зміна ціни Jump Tom сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни JUMP на $ -0,0000319891 (-26,66%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Jump Tom за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,000912 (-91,20%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Jump Tom за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник JUMP змінився на $ -0,000912 (-91,20%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Jump Tom за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,000912 (-91,20%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Jump Tom (JUMP)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Jump Tom зараз.

Що таке Jump Tom (JUMP)

Jump Tom — це інноваційна блокчейн-гра, яка поєднує класичну механіку стрибків з економічною моделлю Web3, розгорнутою в екосистемі BNB Chain. Натхненна всесвітньо популярною грою «Jump Jump», вона покращує ігровий процес за допомогою оптимізованого штучним інтелектом управління та впроваджує децентралізовані змагання PVP + подвійні стимули, переосмислюючи межі «грати, щоб заробляти».

Проєкт Jump Tom доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Jump Tom. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу JUMP, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Jump Tom у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Jump Tom безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Jump Tom (USD)

Скільки коштуватиме Jump Tom (JUMP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Jump Tom (JUMP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Jump Tom.

Перегляньте прогноз ціни Jump Tom вже зараз!

Токеноміка Jump Tom (JUMP)

Розуміння токеноміки Jump Tom (JUMP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена JUMP зараз!

Як купити Jump Tom (JUMP)

Шукаєте як купити Jump Tom? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Jump Tom на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

Люди також запитують: Інші запитання про Jump Tom

Скільки сьогодні коштує Jump Tom (JUMP)?
Актуальна ціна JUMP у USD становить 0,000088 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна JUMP до USD?
Поточна ціна JUMP до USD — $ 0,000088. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Jump Tom?
Ринкова капіталізація JUMP — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція JUMP?
Циркуляційна пропозиція JUMP — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) JUMP?
JUMP досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) JUMP?
Історична мінімальна ціна JUMP становила -- USD.
Який обсяг торгівлі JUMP?
Актуальний обсяг торгівлі JUMP за 24 години — $ 33,12K USD.
Чи підніметься ціна JUMP цього року?
JUMP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни JUMP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 17:52:35 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор JUMP до USD

Сума

JUMP
JUMP
USD
USD

1 JUMP = 0,000088 USD

Торгувати JUMP

JUMP/USDT
$0,000088
$0,000088$0,000088
-26,66%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --

