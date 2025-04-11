Що таке Jet Fuel (JTF)

JetFuel (JTF) — це GameFi-проєкт на основі блокчейну, який поєднує в собі захоплення від симуляції польоту з реальними перевагами подорожей. Проєкт представляє інноваційну модель «грати щоб подорожувати» (Play-to-Travel), де гравці беруть участь у захопливій авіагрі, натхненній авіабоями, щоб заробляти токени JTF як винагороду. На відміну від традиційних ігор типу «грати, щоб заробляти» (P2E), які в першу чергу зосереджені на внутрішньоігрових активах, JetFuel пропонує відчутну корисність, дозволяючи гравцям обмінювати токени на реальні витрати на подорожі, наприклад, на авіаквитки та туристичні послуги.

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Прогноз ціни Jet Fuel

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Історія ціни Jet Fuel

Відстеження траєкторії ціни JTF надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії JTF. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Jet Fuel.

Як купити Jet Fuel (JTF)

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JTF до місцевих валют

1 JTF до VND ₫ 6.66666 1 JTF до AUD A$ 0.0004134 1 JTF до GBP ￡ 0.0001976 1 JTF до EUR € 0.0002288 1 JTF до USD $ 0.00026 1 JTF до MYR RM 0.0011492 1 JTF до TRY ₺ 0.0098956 1 JTF до JPY ¥ 0.0373178 1 JTF до RUB ₽ 0.0216372 1 JTF до INR ₹ 0.0223808 1 JTF до IDR Rp 4.3333316 1 JTF до KRW ₩ 0.369317 1 JTF до PHP ₱ 0.0148668 1 JTF до EGP ￡E. 0.013338 1 JTF до BRL R$ 0.0015236 1 JTF до CAD C$ 0.0003588 1 JTF до BDT ৳ 0.0315978 1 JTF до NGN ₦ 0.4153344 1 JTF до UAH ₴ 0.010764 1 JTF до VES Bs 0.01846 1 JTF до PKR Rs 0.0729092 1 JTF до KZT ₸ 0.1343654 1 JTF до THB ฿ 0.0087022 1 JTF до TWD NT$ 0.0084162 1 JTF до AED د.إ 0.0009542 1 JTF до CHF Fr 0.0002106 1 JTF до HKD HK$ 0.002015 1 JTF до MAD .د.م 0.002418 1 JTF до MXN $ 0.0052858

Ресурс Jet Fuel

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Люди також запитують: Інші запитання про Jet Fuel Яка сьогодні ціна Jet Fuel (JTF)? Поточна ціна Jet Fuel (JTF) становить 0.00026 USD . Яка ринкова капіталізація Jet Fuel (JTF)? Поточна ринкова капіталізація Jet Fuel становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції JTF на ринкову ціну в реальному часі 0.00026 USD . Яка циркуляційна пропозиція Jet Fuel (JTF)? Поточна циркуляційна пропозиція Jet Fuel (JTF) становить -- USD . Яка була найвища ціна Jet Fuel (JTF)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Jet Fuel (JTF) становить 0.789 USD . Який обсяг торгівлі Jet Fuel (JTF) за 24 год? Обсяг торгівлі Jet Fuel (JTF) за 24 год становить $ 135.02K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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