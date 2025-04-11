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Поточна ціна Jet Fuel (JTF)

USD

Графік ціни Jet Fuel (JTF) в реальному часі

$0.00026
$0.00026$0.00026
-58.73%(1D)

Дані та інформація про ціну JTF в реальному часі

Поточна ціна Jet Fuel (JTF) сьогодні становить 0.00026 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна JTF у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Jet Fuel:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 135.02K USD
- Зміна ціни Jet Fuel протягом дня – -58.73%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники JTFUSD

Відстежуйте зміни ціни на Jet Fuel за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00037-58.73%
30 днів$ -0.01224-97.92%
60 днів$ -0.01224-97.92%
90 днів$ -0.01224-97.92%
Зміна ціни Jet Fuel сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни JTF на $ -0.00037 (-58.73%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Jet Fuel за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.01224 (-97.92%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Jet Fuel за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник JTF змінився на $ -0.01224 (-97.92%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Jet Fuel за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.01224 (-97.92%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну JTF

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Jet Fuel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.00025
$ 0.00025$ 0.00025

$ 0.00115
$ 0.00115$ 0.00115

$ 0.789
$ 0.789$ 0.789

0.00%

-58.73%

-99.70%

Ринкова інформація JTF

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 135.02K
$ 135.02K$ 135.02K

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Що таке Jet Fuel (JTF)

JetFuel (JTF) — це GameFi-проєкт на основі блокчейну, який поєднує в собі захоплення від симуляції польоту з реальними перевагами подорожей. Проєкт представляє інноваційну модель «грати щоб подорожувати» (Play-to-Travel), де гравці беруть участь у захопливій авіагрі, натхненній авіабоями, щоб заробляти токени JTF як винагороду. На відміну від традиційних ігор типу «грати, щоб заробляти» (P2E), які в першу чергу зосереджені на внутрішньоігрових активах, JetFuel пропонує відчутну корисність, дозволяючи гравцям обмінювати токени на реальні витрати на подорожі, наприклад, на авіаквитки та туристичні послуги.

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Прогноз ціни Jet Fuel

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Jet Fuel, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна JTF? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Jet Fuel.

Історія ціни Jet Fuel

Відстеження траєкторії ціни JTF надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії JTF. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Jet Fuel.

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JTF до місцевих валют

1 JTF до VND
6.66666
1 JTF до AUD
A$0.0004134
1 JTF до GBP
0.0001976
1 JTF до EUR
0.0002288
1 JTF до USD
$0.00026
1 JTF до MYR
RM0.0011492
1 JTF до TRY
0.0098956
1 JTF до JPY
¥0.0373178
1 JTF до RUB
0.0216372
1 JTF до INR
0.0223808
1 JTF до IDR
Rp4.3333316
1 JTF до KRW
0.369317
1 JTF до PHP
0.0148668
1 JTF до EGP
￡E.0.013338
1 JTF до BRL
R$0.0015236
1 JTF до CAD
C$0.0003588
1 JTF до BDT
0.0315978
1 JTF до NGN
0.4153344
1 JTF до UAH
0.010764
1 JTF до VES
Bs0.01846
1 JTF до PKR
Rs0.0729092
1 JTF до KZT
0.1343654
1 JTF до THB
฿0.0087022
1 JTF до TWD
NT$0.0084162
1 JTF до AED
د.إ0.0009542
1 JTF до CHF
Fr0.0002106
1 JTF до HKD
HK$0.002015
1 JTF до MAD
.د.م0.002418
1 JTF до MXN
$0.0052858

Ресурс Jet Fuel

Щоб дізнатися більше про Jet Fuel, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтJet Fuel
Оглядач блокчейну

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1 JTF = 0.00026 USD

Торгівля

JTFUSDT
$0.00026
$0.00026$0.00026
-61.20%

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