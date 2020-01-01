Токеноміка Joseon Mun (JSM) Дізнайтеся ключову інформацію про Joseon Mun (JSM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Joseon Mun (JSM) The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain. Офіційний вебсайт: https://joseon.com/ Whitepaper: https://joseon.cloud/JoseonWhitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x04C618CDbc1D59142dFEB4B9864835A06983EC2d Купити JSM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Joseon Mun (JSM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Joseon Mun (JSM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,199995 $ 0,199995 $ 0,199995 Історичний мінімум: $ 0,000401853246967835 $ 0,000401853246967835 $ 0,000401853246967835 Поточна ціна: $ 0,000373 $ 0,000373 $ 0,000373 Дізнайтеся більше про ціну Joseon Mun (JSM)

Токеноміка Joseon Mun (JSM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Joseon Mun (JSM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JSM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JSM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JSM, досліджуйте ціну токена JSM в реальному часі!

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