Актуальна ціна JoJoWorld сьогодні становить 0.0399 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JOJO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Логотип JoJoWorld

Курс JoJoWorld (JOJO)

Актуальна ціна 1 JOJO до USD:

Графік ціни JoJoWorld (JOJO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:55:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни JoJoWorld (JOJO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Актуальна ціна JoJoWorld (JOJO) становить $ 0,0399. За останні 24 години JOJO торгувався між мінімумом у $ 0,03803 і максимумом у $ 0,04055, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JOJO становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то JOJO змінився на -0,68% за останню годину, -0,59% за 24 години та на -14,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо JoJoWorld (JOJO)

Поточна ринкова капіталізація JoJoWorld — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 71,48K. Циркуляційна пропозиція JOJO — --, зі загальною пропозицією 800000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,92M.

Історія ціни JoJoWorld (JOJO) у USD

Відстежуйте зміни ціни на JoJoWorld за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0002368-0,59%
30 днів$ -0,0268-40,18%
60 днів$ +0,0149+59,60%
90 днів$ +0,0149+59,60%
Зміна ціни JoJoWorld сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни JOJO на $ -0,0002368 (-0,59%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни JoJoWorld за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0268 (-40,18%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни JoJoWorld за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник JOJO змінився на $ +0,0149 (+59,60%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни JoJoWorld за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0149 (+59,60%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для JoJoWorld (JOJO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни JoJoWorld зараз.

Що таке JoJoWorld (JOJO)

JoJoWorld — це децентралізована платформа інфраструктури 3D-даних, яка дає творцям можливість вносити та токенізувати просторові дані, а підприємствам — отримувати доступ до відібраних наборів даних та інструментів анотації на основі штучного інтелекту. Платформа працює на базі токена JOJO і забезпечує корисність завдяки стимулам, управлінню та безперебійному доступу до високоякісних 3D-ресурсів для штучного інтелекту, робототехніки та застосунків доповненої й віртуальної реальності.

Проєкт JoJoWorld доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями JoJoWorld. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу JOJO, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про JoJoWorld у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі JoJoWorld безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни JoJoWorld (USD)

Скільки коштуватиме JoJoWorld (JOJO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів JoJoWorld (JOJO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо JoJoWorld.

Перегляньте прогноз ціни JoJoWorld вже зараз!

Токеноміка JoJoWorld (JOJO)

Розуміння токеноміки JoJoWorld (JOJO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена JOJO зараз!

Як купити JoJoWorld (JOJO)

Шукаєте як купити JoJoWorld? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати JoJoWorld на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

JOJO до місцевих валют

Ресурс JoJoWorld

Щоб дізнатися більше про JoJoWorld, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтJoJoWorld
Оглядач блокчейну

Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:55:27 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

