Актуальна ціна John Tsubasa Rivals сьогодні становить 0.0145 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JOHN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JOHN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна John Tsubasa Rivals сьогодні становить 0.0145 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JOHN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JOHN на MEXC вже зараз.

Курс John Tsubasa Rivals (JOHN)

Актуальна ціна 1 JOHN до USD:

$0,0145
$0,0145$0,0145
-0,61%1D
USD
Графік ціни John Tsubasa Rivals (JOHN) в реальному часі
Інформація щодо ціни John Tsubasa Rivals (JOHN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01406
$ 0,01406$ 0,01406
Мін. за 24 год
$ 0,01497
$ 0,01497$ 0,01497
Макс. за 24 год

$ 0,01406
$ 0,01406$ 0,01406

$ 0,01497
$ 0,01497$ 0,01497

--
----

--
----

-0,83%

-0,61%

-6,34%

-6,34%

Актуальна ціна John Tsubasa Rivals (JOHN) становить $ 0,0145. За останні 24 години JOHN торгувався між мінімумом у $ 0,01406 і максимумом у $ 0,01497, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JOHN становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то JOHN змінився на -0,83% за останню годину, -0,61% за 24 години та на -6,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо John Tsubasa Rivals (JOHN)

--
----

$ 153,19K
$ 153,19K$ 153,19K

$ 14,50M
$ 14,50M$ 14,50M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

KLAY

Поточна ринкова капіталізація John Tsubasa Rivals — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 153,19K. Циркуляційна пропозиція JOHN — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,50M.

Історія ціни John Tsubasa Rivals (JOHN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на John Tsubasa Rivals за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000089-0,61%
30 днів$ -0,00054-3,60%
60 днів$ -0,00162-10,05%
90 днів$ +0,0045+45,00%
Зміна ціни John Tsubasa Rivals сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни JOHN на $ -0,000089 (-0,61%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни John Tsubasa Rivals за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00054 (-3,60%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни John Tsubasa Rivals за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник JOHN змінився на $ -0,00162 (-10,05%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни John Tsubasa Rivals за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0045 (+45,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для John Tsubasa Rivals (JOHN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни John Tsubasa Rivals зараз.

Що таке John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App — це футбольна гра нового покоління, яка поєднує всесвітньо улюбленого Captain Tsubasa з можливостями Web3. JOHN відіграє ключову роль у підтримці розвитку всієї екосистеми в процесі еволюції гри, гарантуючи гравцям довгострокову цінність цього проєкту.

Проєкт John Tsubasa Rivals доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями John Tsubasa Rivals. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу JOHN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про John Tsubasa Rivals у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі John Tsubasa Rivals безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни John Tsubasa Rivals (USD)

Скільки коштуватиме John Tsubasa Rivals (JOHN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів John Tsubasa Rivals (JOHN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо John Tsubasa Rivals.

Перегляньте прогноз ціни John Tsubasa Rivals вже зараз!

Токеноміка John Tsubasa Rivals (JOHN)

Розуміння токеноміки John Tsubasa Rivals (JOHN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена JOHN зараз!

Як купити John Tsubasa Rivals (JOHN)

Шукаєте як купити John Tsubasa Rivals? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати John Tsubasa Rivals на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

JOHN до місцевих валют

1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до VND
381,5675
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до AUD
A$0,022185
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до GBP
0,010875
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до EUR
0,01247
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до USD
$0,0145
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до MYR
RM0,06119
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до TRY
0,609725
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до JPY
¥2,204
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до ARS
ARS$21,513215
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до RUB
1,18059
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до INR
1,27339
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до IDR
Rp241,66657
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до PHP
0,84999
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до EGP
￡E.0,68991
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до BRL
R$0,07801
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до CAD
C$0,0203
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до BDT
1,7719
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до NGN
21,167825
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до COP
$56,640625
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до ZAR
R.0,251285
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до UAH
0,605955
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до TZS
T.Sh.36,06962
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до VES
Bs3,074
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до CLP
$13,717
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до PKR
Rs4,09364
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до KZT
7,78302
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до THB
฿0,475455
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до TWD
NT$0,4466
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до AED
د.إ0,053215
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до CHF
Fr0,011455
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до HKD
HK$0,112665
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до AMD
֏5,532185
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до MAD
.د.م0,133835
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до MXN
$0,2668
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до SAR
ريال0,054375
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до ETB
Br2,189645
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до KES
KSh1,86847
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до JOD
د.أ0,0102805
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до PLN
0,05278
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до RON
лв0,063365
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до SEK
kr0,13601
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до BGN
лв0,02436
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до HUF
Ft4,87229
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до CZK
0,30363
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до KWD
د.ك0,004437
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до ILS
0,047705
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до BOB
Bs0,099905
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до AZN
0,02465
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до TJS
SM0,133835
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до GEL
0,039295
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до AOA
Kz13,266195
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до BHD
.د.ب0,005452
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до BMD
$0,0145
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до DKK
kr0,093235
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до HNL
L0,379755
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до MUR
0,66004
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до NAD
$0,25114
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до NOK
kr0,14471
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до NZD
$0,025085
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до PAB
B/.0,0145
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до PGK
K0,061045
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до QAR
ر.ق0,052635
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до RSD
дин.1,463775
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до UZS
soʻm174,698755
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до ALL
L1,2064
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до ANG
ƒ0,025955
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до AWG
ƒ0,0261
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до BBD
$0,029
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до BAM
KM0,02436
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до BIF
Fr42,6445
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до BND
$0,018705
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до BSD
$0,0145
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до JMD
$2,320725
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до KHR
58,23287
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до KMF
Fr6,148
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до LAK
315,217385
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до LKR
රු4,38857
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до MDL
L0,24534
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до MGA
Ar64,73206
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до MOP
P0,11571
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до MVR
0,22185
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до MWK
MK25,08645
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до MZN
MT0,926695
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до NPR
रु2,032465
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до PYG
102,109
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до RWF
Fr21,0105
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до SBD
$0,11919
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до SCR
0,200245
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до SRD
$0,575505
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до SVC
$0,12644
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до SZL
L0,250995
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до TMT
m0,05075
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до TND
د.ت0,042485
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до TTD
$0,09802
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до UGX
Sh50,518
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до XAF
Fr8,178
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до XCD
$0,03915
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до XOF
Fr8,178
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до XPF
Fr1,479
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до BWP
P0,193865
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до BZD
$0,029
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до CVE
$1,37605
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до DJF
Fr2,5665
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до DOP
$0,92336
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до DZD
د.ج1,88645
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до FJD
$0,033205
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до GNF
Fr124,99
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до GTQ
Q0,11078
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до GYD
$3,025135
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) до ISK
kr1,769

Люди також запитують: Інші запитання про John Tsubasa Rivals

Скільки сьогодні коштує John Tsubasa Rivals (JOHN)?
Актуальна ціна JOHN у USD становить 0,0145 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна JOHN до USD?
Поточна ціна JOHN до USD — $ 0,0145. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація John Tsubasa Rivals?
Ринкова капіталізація JOHN — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція JOHN?
Циркуляційна пропозиція JOHN — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) JOHN?
JOHN досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) JOHN?
Історична мінімальна ціна JOHN становила -- USD.
Який обсяг торгівлі JOHN?
Актуальний обсяг торгівлі JOHN за 24 години — $ 153,19K USD.
Чи підніметься ціна JOHN цього року?
JOHN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни JOHN для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

