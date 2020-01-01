Токеноміка Joe Coin (JOECOIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Joe Coin (JOECOIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Joe Coin (JOECOIN) Вірусний мемкоїн, заснований на популярному реакційному зображенні. Офіційний вебсайт: https://thejoecoin.com Whitepaper: https://www.thejoecoin.com Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x76e222b07c53d28b89b0bac18602810fc22b49a8 Купити JOECOIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Joe Coin (JOECOIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Joe Coin (JOECOIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 58,81M $ 58,81M $ 58,81M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 58,81M $ 58,81M $ 58,81M Історичний максимум: $ 0,09865 $ 0,09865 $ 0,09865 Історичний мінімум: $ 0,000037432399304017 $ 0,000037432399304017 $ 0,000037432399304017 Поточна ціна: $ 0,05881 $ 0,05881 $ 0,05881 Дізнайтеся більше про ціну Joe Coin (JOECOIN)

Токеноміка Joe Coin (JOECOIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Joe Coin (JOECOIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JOECOIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JOECOIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JOECOIN, досліджуйте ціну токена JOECOIN в реальному часі!

Як купити JOECOIN Зацікавлені в додаванні Joe Coin (JOECOIN) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі JOECOIN, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити JOECOIN на MEXC зараз!

Історія ціни Joe Coin (JOECOIN) Аналіз історії ціни JOECOIN допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни JOECOIN прямо зараз!

Прогноз ціни JOECOIN Хочете знати, куди рухається JOECOIN? Наша сторінка прогнозу ціни JOECOIN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена JOECOIN зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!