Логотип Chicken Jockey

Поточна ціна Chicken Jockey (JOCKEY)

USD

Графік ціни Chicken Jockey (JOCKEY) в реальному часі

$0.004203
$0.004203$0.004203
+20.36%(1D)

Дані та інформація про ціну JOCKEY в реальному часі

Поточна ціна Chicken Jockey (JOCKEY) сьогодні становить 0.004203 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна JOCKEY у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Chicken Jockey:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 98.55K USD
- Зміна ціни Chicken Jockey протягом дня – +20.36%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

Отримуйте оновлення цін JOCKEY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JOCKEY.

Цінові показники JOCKEYUSD

Відстежуйте зміни ціни на Chicken Jockey за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00071098+20.36%
30 днів$ +0.003203+320.30%
60 днів$ +0.003203+320.30%
90 днів$ +0.003203+320.30%
Зміна ціни Chicken Jockey сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни JOCKEY на $ +0.00071098 (+20.36%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Chicken Jockey за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.003203 (+320.30%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Chicken Jockey за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник JOCKEY змінився на $ +0.003203 (+320.30%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Chicken Jockey за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.003203 (+320.30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну JOCKEY

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Chicken Jockey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.002916
$ 0.002916$ 0.002916

$ 0.006436
$ 0.006436$ 0.006436

$ 0.00848
$ 0.00848$ 0.00848

-6.92%

+20.36%

+320.30%

Ринкова інформація JOCKEY

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

--
----

$ 98.55K
$ 98.55K$ 98.55K

--
----

Що таке Chicken Jockey (JOCKEY)

Натхненний культовим персонажем "Курячий Жокей" з Minecraft.

Проєкт Chicken Jockey доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Chicken Jockey. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу JOCKEY, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Chicken Jockey у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Chicken Jockey безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Chicken Jockey

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Chicken Jockey, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна JOCKEY? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Chicken Jockey.

Історія ціни Chicken Jockey

Відстеження траєкторії ціни JOCKEY надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії JOCKEY. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Chicken Jockey.

Як купити Chicken Jockey (JOCKEY)

Шукаєте як купити Chicken Jockey? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Chicken Jockey на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

JOCKEY до місцевих валют

1 JOCKEY до VND
107.769123
1 JOCKEY до AUD
A$0.00668277
1 JOCKEY до GBP
0.00319428
1 JOCKEY до EUR
0.00369864
1 JOCKEY до USD
$0.004203
1 JOCKEY до MYR
RM0.01857726
1 JOCKEY до TRY
0.15996618
1 JOCKEY до JPY
¥0.60325659
1 JOCKEY до RUB
0.34977366
1 JOCKEY до INR
0.36179424
1 JOCKEY до IDR
Rp70.04997198
1 JOCKEY до KRW
5.97015135
1 JOCKEY до PHP
0.24032754
1 JOCKEY до EGP
￡E.0.2156139
1 JOCKEY до BRL
R$0.02462958
1 JOCKEY до CAD
C$0.00580014
1 JOCKEY до BDT
0.51079059
1 JOCKEY до NGN
6.71404032
1 JOCKEY до UAH
0.1740042
1 JOCKEY до VES
Bs0.298413
1 JOCKEY до PKR
Rs1.17860526
1 JOCKEY до KZT
2.17206837
1 JOCKEY до THB
฿0.14067441
1 JOCKEY до TWD
NT$0.13605111
1 JOCKEY до AED
د.إ0.01542501
1 JOCKEY до CHF
Fr0.00340443
1 JOCKEY до HKD
HK$0.03257325
1 JOCKEY до MAD
.د.م0.0390879
1 JOCKEY до MXN
$0.08544699

Ресурс Chicken Jockey

Щоб дізнатися більше про Chicken Jockey, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтChicken Jockey
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Chicken Jockey

Головні новини

Що таке Mind Network (FHE)? Повний посібник по крипто-токену з повною гомоморфною криптацією

Представляємо Mind Network, інноваційний проект, що використовує повну гомоморфну криптацію (FHE) для створення цифрової екосистеми з нульовою довірою, де дані залишаються зашифрованими не тільки під час передачі, а й протягом обчислень. Нативний токен Mind Network, $FHE, забезпечує цей революційний протокол, який переосмислює наш підхід до безпеки в епоху штучного інтелекту та блокчейну.

April 11, 2025

Що таке Unite (UNITE)? Повний посібник щодо першої L3 блокчейн для мобільних ігор

Ця стаття пропонує всебічне дослідження Unite, від його основних технологій до його ринкових можливостей і всього, що між ними.

April 10, 2025

Найкраща криптовалюта для інвестицій у 2025 році: експертний аналіз та аналітичні дані

У цій статті ми проведемо експертний аналіз, розберемо аналітичні дані та допоможемо вам обрати найкращу криптовалюту для інвестицій у 2025 році з використанням можливостей криптобіржі MEXC.

April 10, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор

Сума

JOCKEY
USD

1 JOCKEY = 0.004203 USD

Торгівля

JOCKEYUSDT
$0.004203
$0.004203$0.004203
+36.15%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --