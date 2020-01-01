Токеноміка Japan Open Chain (JOC) Дізнайтеся ключову інформацію про Japan Open Chain (JOC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Japan Open Chain (JOC) Japan Open Chain (JOC) — це публічний блокчейн рівня 1, оптимізований для бізнесу, з практичним балансом між децентралізацією та масштабованістю. JOC використовує алгоритм консенсусу «Proof of Authority (PoA)», який забезпечує достатню надійність і відмінну масштабованість, якщо він працює з довіреними валідаторами. Офіційний вебсайт: https://www.japanopenchain.org/en/ Whitepaper: https://www.jbfd.org/en/joc-whitepaper Оглядач блокчейну: https://explorer.japanopenchain.org/ Купити JOC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Japan Open Chain (JOC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Japan Open Chain (JOC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1 $ 1 $ 1 Історичний мінімум: $ 0,05313718186221487 $ 0,05313718186221487 $ 0,05313718186221487 Поточна ціна: $ 0,1105 $ 0,1105 $ 0,1105 Дізнайтеся більше про ціну Japan Open Chain (JOC)

Токеноміка Japan Open Chain (JOC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Japan Open Chain (JOC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JOC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JOC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JOC, досліджуйте ціну токена JOC в реальному часі!

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