Що таке JLaunchpad (JLP)

Fairlaunch — це платформа, яка допомагає запускати та розширювати блокчейн-проєкти в екосистемі Web3. Її підтримують Ting Foundation і UFIN Labs, дві фірми, які залучили понад 20 мільйонів користувачів і підтримали понад 200 проєктів. Програма JLaunchpad Alpha Accelerator зосереджена на виявленні та підтримці перспективних проєктів Web3 у мінізастосунках, SocialFi, ШІ та GameFi.

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Прогноз ціни JLaunchpad

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як JLaunchpad, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна JLP? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни JLaunchpad.

Історія ціни JLaunchpad

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JLP до місцевих валют

1 JLP до VND ₫ 98.46144 1 JLP до AUD A$ 0.0061056 1 JLP до GBP ￡ 0.0029184 1 JLP до EUR € 0.0033792 1 JLP до USD $ 0.00384 1 JLP до MYR RM 0.0169728 1 JLP до TRY ₺ 0.1461504 1 JLP до JPY ¥ 0.5511552 1 JLP до RUB ₽ 0.3195648 1 JLP до INR ₹ 0.3305472 1 JLP до IDR Rp 63.9999744 1 JLP до KRW ₩ 5.454528 1 JLP до PHP ₱ 0.2195712 1 JLP до EGP ￡E. 0.196992 1 JLP до BRL R$ 0.0225024 1 JLP до CAD C$ 0.0052992 1 JLP до BDT ৳ 0.4666752 1 JLP до NGN ₦ 6.1341696 1 JLP до UAH ₴ 0.158976 1 JLP до VES Bs 0.27264 1 JLP до PKR Rs 1.0768128 1 JLP до KZT ₸ 1.9844736 1 JLP до THB ฿ 0.1285248 1 JLP до TWD NT$ 0.1243008 1 JLP до AED د.إ 0.0140928 1 JLP до CHF Fr 0.0031104 1 JLP до HKD HK$ 0.02976 1 JLP до MAD .د.م 0.035712 1 JLP до MXN $ 0.0780672

Ресурс JLaunchpad

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Люди також запитують: Інші запитання про JLaunchpad Яка сьогодні ціна JLaunchpad (JLP)? Поточна ціна JLaunchpad (JLP) становить 0.00384 USD . Яка ринкова капіталізація JLaunchpad (JLP)? Поточна ринкова капіталізація JLaunchpad становить $ 0.00 USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції JLP на ринкову ціну в реальному часі 0.00384 USD . Яка циркуляційна пропозиція JLaunchpad (JLP)? Поточна циркуляційна пропозиція JLaunchpad (JLP) становить 0.00 USD . Яка була найвища ціна JLaunchpad (JLP)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна JLaunchpad (JLP) становить 0.048 USD . Який обсяг торгівлі JLaunchpad (JLP) за 24 год? Обсяг торгівлі JLaunchpad (JLP) за 24 год становить $ 73.40K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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