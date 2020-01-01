Токеноміка I m a Jeet (JEETS)

Токеноміка I m a Jeet (JEETS)

Дізнайтеся ключову інформацію про I m a Jeet (JEETS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація I m a Jeet (JEETS)

$JEETS — це мем-токен на Solana, натхнений сумнозвісним «jeet» — трейдером, який купує на піку, продає на дні, панікує під час просідань і гнівно твітує розробникам. Втім, це не просто мем — це рух jeet’ів, що перетворює «паперові руки» на «діамантові». $JEETS чесно відображає культуру крипти, спираючись на спільноту, меми й спільні торгові травми, аби зробити з кожного панік-селера гордого HODLer’а.

Офіційний вебсайт:
https://Jeets.ai
Оглядач блокчейну:
https://solscan.io/token/7D87YFU86HJcHwc3izRp27eAH6G9MYY8WeoE1R5xpump

Токеноміка та аналіз ціни I m a Jeet (JEETS)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена I m a Jeet (JEETS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 1,61M
$ 1,61M$ 1,61M
Загальна пропозиція:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 1,61M
$ 1,61M$ 1,61M
Історичний максимум:
$ 0,0023673
$ 0,0023673$ 0,0023673
Історичний мінімум:
$ 0,001265723808883623
$ 0,001265723808883623$ 0,001265723808883623
Поточна ціна:
$ 0,0016068
$ 0,0016068$ 0,0016068

Токеноміка I m a Jeet (JEETS): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки I m a Jeet (JEETS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів JEETS, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JEETS, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку JEETS, досліджуйте ціну токена JEETS в реальному часі!

Як купити JEETS

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Історія ціни I m a Jeet (JEETS)

Аналіз історії ціни JEETS допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни JEETS

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.