Токеноміка I m a Jeet (JEETS) Дізнайтеся ключову інформацію про I m a Jeet (JEETS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація I m a Jeet (JEETS) $JEETS — це мем-токен на Solana, натхнений сумнозвісним «jeet» — трейдером, який купує на піку, продає на дні, панікує під час просідань і гнівно твітує розробникам. Втім, це не просто мем — це рух jeet’ів, що перетворює «паперові руки» на «діамантові». $JEETS чесно відображає культуру крипти, спираючись на спільноту, меми й спільні торгові травми, аби зробити з кожного панік-селера гордого HODLer’а. Офіційний вебсайт: https://Jeets.ai Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/7D87YFU86HJcHwc3izRp27eAH6G9MYY8WeoE1R5xpump Купити JEETS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни I m a Jeet (JEETS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена I m a Jeet (JEETS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,61M $ 1,61M $ 1,61M Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,61M $ 1,61M $ 1,61M Історичний максимум: $ 0,0023673 $ 0,0023673 $ 0,0023673 Історичний мінімум: $ 0,001265723808883623 $ 0,001265723808883623 $ 0,001265723808883623 Поточна ціна: $ 0,0016068 $ 0,0016068 $ 0,0016068 Дізнайтеся більше про ціну I m a Jeet (JEETS)

Токеноміка I m a Jeet (JEETS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки I m a Jeet (JEETS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JEETS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JEETS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JEETS, досліджуйте ціну токена JEETS в реальному часі!

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