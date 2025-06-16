Що таке I m a Jeet (JEETS)

$JEETS — це мем-токен на Solana, натхнений сумнозвісним «jeet» — трейдером, який купує на піку, продає на дні, панікує під час просідань і гнівно твітує розробникам. Втім, це не просто мем — це рух jeet’ів, що перетворює «паперові руки» на «діамантові». $JEETS чесно відображає культуру крипти, спираючись на спільноту, меми й спільні торгові травми, аби зробити з кожного панік-селера гордого HODLer’а.

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Прогноз курсу I m a Jeet

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як I m a Jeet, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна JEETS? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни I m a Jeet.

Історія ціни I m a Jeet

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Токеноміка I m a Jeet (JEETS)

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JEETS до місцевих валют

1 JEETS до VND ₫ 26,3649985 1 JEETS до AUD A$ 0,001522888 1 JEETS до GBP ￡ 0,000731387 1 JEETS до EUR € 0,000861634 1 JEETS до USD $ 0,0010019 1 JEETS до MYR RM 0,004248056 1 JEETS до TRY ₺ 0,039424765 1 JEETS до JPY ¥ 0,144544113 1 JEETS до RUB ₽ 0,078769378 1 JEETS до INR ₹ 0,086153381 1 JEETS до IDR Rp 16,424587536 1 JEETS до KRW ₩ 1,361271511 1 JEETS до PHP ₱ 0,056467084 1 JEETS до EGP ￡E. 0,050345475 1 JEETS до BRL R$ 0,005520469 1 JEETS до CAD C$ 0,001352565 1 JEETS до BDT ৳ 0,122472256 1 JEETS до NGN ₦ 1,548526621 1 JEETS до UAH ₴ 0,041628945 1 JEETS до VES Bs 0,10019 1 JEETS до PKR Rs 0,283497624 1 JEETS до KZT ₸ 0,513523845 1 JEETS до THB ฿ 0,032481598 1 JEETS до TWD NT$ 0,029495936 1 JEETS до AED د.إ 0,003676973 1 JEETS до CHF Fr 0,000811539 1 JEETS до HKD HK$ 0,007854896 1 JEETS до MAD .د.م 0,00911729 1 JEETS до MXN $ 0,018955948

Ресурс I m a Jeet

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