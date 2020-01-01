Токеноміка Storm Warfare (JAN) Дізнайтеся ключову інформацію про Storm Warfare (JAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Storm Warfare (JAN) Революційна безплатна гра з колекціонування карток, яка відтворює культові поля битв Другої світової війни. У грі гармонійно поєднується захоплення стратегічної війни з революційною силою екосистеми web3, де гравці справді володіють і торгують своїми внутрішньоігровими активами. Офіційний вебсайт: www.stormwarfare.com Whitepaper: https://docs.stormwarfare.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x5a9261B023692405F2F680240C6B010638e416Dd Купити JAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Storm Warfare (JAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Storm Warfare (JAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,21M $ 2,21M $ 2,21M Історичний максимум: $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 Історичний мінімум: $ 0,002186702381150616 $ 0,002186702381150616 $ 0,002186702381150616 Поточна ціна: $ 0,002211 $ 0,002211 $ 0,002211 Дізнайтеся більше про ціну Storm Warfare (JAN)

Токеноміка Storm Warfare (JAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Storm Warfare (JAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JAN, досліджуйте ціну токена JAN в реальному часі!

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