Токеноміка izumi Finance (IZI)
Інформація izumi Finance (IZI)
Izumi Finance надає програмовану ліквідність як послугу (LaaS). Спочатку на Ethereum за допомогою Uniswap V3, а потім поширить послугу ліквідності на мультичейни з вбудованим DEX. Це допоможе постачальникам ліквідності отримувати додаткові винагороди за майнінг ліквідності, а також комісійні за торгівлю на Uniswap V3. З іншого боку, це допоможе протоколам залучати ліквідність ефективним і тривалим способом.
Токеноміка та аналіз ціни izumi Finance (IZI)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена izumi Finance (IZI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка izumi Finance (IZI): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки izumi Finance (IZI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів IZI, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IZI, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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Сума
1 IZI = 0,0044 USD