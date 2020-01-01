Токеноміка Invest Zone (IVFUN) Дізнайтеся ключову інформацію про Invest Zone (IVFUN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Invest Zone (IVFUN) IVfun — найцікавіший токен на блокчейні! Це криптовалюта з родзинкою, яку підтримують любителі веселощів і яка живиться чистою радістю. Офіційний вебсайт: https://ivfun.meme/ Оглядач блокчейну: https://tronscan.org/#/token20/TSig7sWzEL2K83mkJMQtbyPpiVSbR6pZnb Купити IVFUN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Invest Zone (IVFUN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Invest Zone (IVFUN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 418,87K $ 418,87K $ 418,87K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 940,22M $ 940,22M $ 940,22M FDV (повністю розведена вартість): $ 445,50K $ 445,50K $ 445,50K Історичний максимум: $ 0,04011 $ 0,04011 $ 0,04011 Історичний мінімум: $ 0,000271537603769047 $ 0,000271537603769047 $ 0,000271537603769047 Поточна ціна: $ 0,0004455 $ 0,0004455 $ 0,0004455 Дізнайтеся більше про ціну Invest Zone (IVFUN)

Токеноміка Invest Zone (IVFUN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Invest Zone (IVFUN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IVFUN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IVFUN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IVFUN, досліджуйте ціну токена IVFUN в реальному часі!

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