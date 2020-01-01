Токеноміка Ithaca Protocol (ITHACA) Дізнайтеся ключову інформацію про Ithaca Protocol (ITHACA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ithaca Protocol (ITHACA) Ithaca — це некастодіальний протокол опціонів, який може складатися, що забезпечує оптимальний розподіл ризиків у часі та горизонтах подій для професійних і роздрібних користувачів, а також модульну децентралізовану інфраструктуру для розгортання та створення повного опціону, стратегії опціону, структурованих ринків продуктів на будь-якому базовому інструменті. Офіційний вебсайт: https://www.ithacaprotocol.io/ Whitepaper: https://docs.ithacaprotocol.io/docs/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca Купити ITHACA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ithaca Protocol (ITHACA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ithaca Protocol (ITHACA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 392,55K $ 392,55K $ 392,55K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 79,79M $ 79,79M $ 79,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,92M $ 4,92M $ 4,92M Історичний максимум: $ 0,14663 $ 0,14663 $ 0,14663 Історичний мінімум: $ 0,005153320781165885 $ 0,005153320781165885 $ 0,005153320781165885 Поточна ціна: $ 0,00492 $ 0,00492 $ 0,00492 Дізнайтеся більше про ціну Ithaca Protocol (ITHACA)

Токеноміка Ithaca Protocol (ITHACA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ithaca Protocol (ITHACA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ITHACA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ITHACA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ITHACA, досліджуйте ціну токена ITHACA в реальному часі!

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