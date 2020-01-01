Токеноміка Ispolink Token (ISP) Дізнайтеся ключову інформацію про Ispolink Token (ISP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ispolink Token (ISP) Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token. Офіційний вебсайт: https://ispolink.com/ Whitepaper: https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014 Купити ISP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ispolink Token (ISP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ispolink Token (ISP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,39M $ 2,39M $ 2,39M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 7,68B $ 7,68B $ 7,68B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0189 $ 0,0189 $ 0,0189 Історичний мінімум: $ 0,000281509676130773 $ 0,000281509676130773 $ 0,000281509676130773 Поточна ціна: $ 0,0003108 $ 0,0003108 $ 0,0003108 Дізнайтеся більше про ціну Ispolink Token (ISP)

Токеноміка Ispolink Token (ISP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ispolink Token (ISP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ISP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ISP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ISP, досліджуйте ціну токена ISP в реальному часі!

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