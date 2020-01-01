Токеноміка Islamic Coin (ISLM) Дізнайтеся ключову інформацію про Islamic Coin (ISLM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Islamic Coin (ISLM) Ісламська монета (ISLM) — це нативна валюта HAQQ, блокчейну рівня 1, що є першою у сфері етики, яка об’єднує розробників, орієнтованих на стійкість, валідаторів, авторів із відкритим кодом і мусульманських новаторів у сфері сталого фінансування. Офіційний вебсайт: https://islamiccoin.net Whitepaper: https://islamiccoin.net/whitepaper Оглядач блокчейну: https://explorer.haqq.network Купити ISLM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Islamic Coin (ISLM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Islamic Coin (ISLM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 57,32M $ 57,32M $ 57,32M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,92B $ 1,92B $ 1,92B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,10414 $ 0,10414 $ 0,10414 Історичний мінімум: $ 0,02059762751860959 $ 0,02059762751860959 $ 0,02059762751860959 Поточна ціна: $ 0,02986 $ 0,02986 $ 0,02986 Дізнайтеся більше про ціну Islamic Coin (ISLM)

Токеноміка Islamic Coin (ISLM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Islamic Coin (ISLM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ISLM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ISLM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ISLM, досліджуйте ціну токена ISLM в реальному часі!

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