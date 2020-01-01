Токеноміка Nifty Island (ISLAND) Дізнайтеся ключову інформацію про Nifty Island (ISLAND), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nifty Island (ISLAND) Nifty Island створює ігровий web3-рівень, відкриту ігрову платформу на основі користувацького контенту, де спільноти NFT, мемкоїнів та web3 можуть грати, створювати та отримувати винагороди. Офіційний вебсайт: https://www.niftyisland.com Whitepaper: https://guide.niftyisland.com Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/HX6zNkjJ7zy653VoDWzbaYpSg7BrgLfq4i4RA7D5nkkz Купити ISLAND зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nifty Island (ISLAND) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nifty Island (ISLAND), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,58M $ 1,58M $ 1,58M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 171,99M $ 171,99M $ 171,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,16M $ 9,16M $ 9,16M Історичний максимум: $ 0,7836 $ 0,7836 $ 0,7836 Історичний мінімум: $ 0,010155977228497044 $ 0,010155977228497044 $ 0,010155977228497044 Поточна ціна: $ 0,00916 $ 0,00916 $ 0,00916 Дізнайтеся більше про ціну Nifty Island (ISLAND)

Токеноміка Nifty Island (ISLAND): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nifty Island (ISLAND) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ISLAND, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ISLAND, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ISLAND, досліджуйте ціну токена ISLAND в реальному часі!

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