Токеноміка ISKRA Token (ISK) Дізнайтеся ключову інформацію про ISKRA Token (ISK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ISKRA Token (ISK) Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. Офіційний вебсайт: https://iskra.world/ Whitepaper: https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C Купити ISK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ISKRA Token (ISK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ISKRA Token (ISK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 383,17M $ 383,17M $ 383,17M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,53M $ 4,53M $ 4,53M Історичний максимум: $ 0,3015 $ 0,3015 $ 0,3015 Історичний мінімум: $ 0,004540895775304331 $ 0,004540895775304331 $ 0,004540895775304331 Поточна ціна: $ 0,00453 $ 0,00453 $ 0,00453 Дізнайтеся більше про ціну ISKRA Token (ISK)

Токеноміка ISKRA Token (ISK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ISKRA Token (ISK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ISK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ISK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ISK, досліджуйте ціну токена ISK в реальному часі!

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