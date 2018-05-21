Токеноміка IoTeX Network (IOTX) Дізнайтеся ключову інформацію про IoTeX Network (IOTX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація IoTeX Network (IOTX) IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. Офіційний вебсайт: https://www.iotex.io/ Whitepaper: https://iotex.io/2.0 Оглядач блокчейну: https://iotexscan.io/ Купити IOTX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни IoTeX Network (IOTX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена IoTeX Network (IOTX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 201,67M $ 201,67M $ 201,67M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 9,44B $ 9,44B $ 9,44B FDV (повністю розведена вартість): $ 213,60M $ 213,60M $ 213,60M Історичний максимум: $ 0,262048 $ 0,262048 $ 0,262048 Історичний мінімум: $ 0,00123909173461 $ 0,00123909173461 $ 0,00123909173461 Поточна ціна: $ 0,02136 $ 0,02136 $ 0,02136 Дізнайтеся більше про ціну IoTeX Network (IOTX)

Токеноміка IoTeX Network (IOTX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки IoTeX Network (IOTX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IOTX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IOTX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IOTX, досліджуйте ціну токена IOTX в реальному часі!

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