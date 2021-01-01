Токеноміка Inverse DAO (INV) Дізнайтеся ключову інформацію про Inverse DAO (INV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Inverse DAO (INV) Inverse Finance — це протокол, який пропонує пасивне беззбиткове інвестування в будь-який токен, дотримуючись стратегії усереднення вартості в доларах за допомогою прибутку стейблкойнів. Починаючи з ETH. Офіційний вебсайт: https://inverse.finance/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 Купити INV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Inverse DAO (INV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Inverse DAO (INV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,05M $ 16,05M $ 16,05M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 603,24K $ 603,24K $ 603,24K FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2 001,66 $ 2 001,66 $ 2 001,66 Історичний мінімум: $ 20,738103277153993 $ 20,738103277153993 $ 20,738103277153993 Поточна ціна: $ 26,61 $ 26,61 $ 26,61 Дізнайтеся більше про ціну Inverse DAO (INV)

Токеноміка Inverse DAO (INV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Inverse DAO (INV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INV, досліджуйте ціну токена INV в реальному часі!

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