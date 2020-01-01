Токеноміка Introvert Coin (INTROVERT) Дізнайтеся ключову інформацію про Introvert Coin (INTROVERT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Introvert Coin (INTROVERT) Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/4fJVpHzgaQ5F5BmFWpLrVf7zdmkYJccgcz6XMQo1pump Купити INTROVERT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Introvert Coin (INTROVERT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Introvert Coin (INTROVERT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,010735 $ 0,010735 $ 0,010735 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,00001491 $ 0,00001491 $ 0,00001491 Дізнайтеся більше про ціну Introvert Coin (INTROVERT)

Токеноміка Introvert Coin (INTROVERT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Introvert Coin (INTROVERT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INTROVERT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INTROVERT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INTROVERT, досліджуйте ціну токена INTROVERT в реальному часі!

Як купити INTROVERT Зацікавлені в додаванні Introvert Coin (INTROVERT) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі INTROVERT, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити INTROVERT на MEXC зараз!

Історія ціни Introvert Coin (INTROVERT) Аналіз історії ціни INTROVERT допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни INTROVERT прямо зараз!

Прогноз ціни INTROVERT Хочете знати, куди рухається INTROVERT? Наша сторінка прогнозу ціни INTROVERT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена INTROVERT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!