Токеноміка Inspect (INSP) Дізнайтеся ключову інформацію про Inspect (INSP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Inspect (INSP) Inspect — це пульс Web3, передове рішення рівня 2, яке надає користувачам X (Twitter) та інших соціальних екосистем незамінні інструменти та інформацію для навігації в динамічних сферах криптовалют і NFT. Офіційний вебсайт: https://www.inspect.xyz Whitepaper: https://inspect.gitbook.io/inspect/overview/the-foundation Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x186ef81fd8e77eec8bffc3039e7ec41d5fc0b457 Купити INSP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Inspect (INSP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Inspect (INSP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,55M $ 2,55M $ 2,55M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 462,90M $ 462,90M $ 462,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,50M $ 5,50M $ 5,50M Історичний максимум: $ 0,4096 $ 0,4096 $ 0,4096 Історичний мінімум: $ 0,003948942101004962 $ 0,003948942101004962 $ 0,003948942101004962 Поточна ціна: $ 0,0055 $ 0,0055 $ 0,0055 Дізнайтеся більше про ціну Inspect (INSP)

Токеноміка Inspect (INSP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Inspect (INSP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INSP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INSP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INSP, досліджуйте ціну токена INSP в реальному часі!

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