Токеноміка INI (INI) Дізнайтеся ключову інформацію про INI (INI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація INI (INI) InitVerse займається створенням бізнес-інфраструктури Web3 нового покоління під керівництвом InitVerse Labs. Основні продукти компанії включають: INIChain — публічний блокчейн базового рівня з першим у світі TfhEVM, мережею конфіденційності, що поєднує гомоморфне шифрування з EVM. INISaaS — платформа розробки, що інтегрує інструменти штучного інтелекту, щоб значно зменшити бар'єр для створення DApp; INICloud — децентралізований хмарний сервіс, що використовує $INI для розрахунків, щоб надати великі обчислювальні ресурси SaaS; та INI Cloud Mining — хмарна майнінгова платформа, що охоплює всі типи монет PoW. Використовуючи надійну конфіденційність, безпеку та ефективність INIChain, InitVerse розширює можливості спільноти розробників, відкриваючи нову еру бізнесу Web3 на базі SaaS. Офіційний вебсайт: https://www.initverse.org/ Whitepaper: https://resource.inichain.com/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://iniscan.com/ Купити INI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни INI (INI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена INI (INI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну INI (INI)

Токеноміка INI (INI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки INI (INI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INI, досліджуйте ціну токена INI в реальному часі!

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