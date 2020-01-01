Токеноміка Immortal Rising 2 (IMT)
Інформація Immortal Rising 2 (IMT)
Immortal Rising 2 — це мобільна idle-RPG нового покоління від лауреата премії BAFTA 2024 року. Гра очолила рейтинги Google Play Store та iOS App Store після запуску та наразі займає перше місце на Immutable zkEVM, залучаючи мільйон нових гравців із Web2 у Web3.
Токеноміка та аналіз ціни Immortal Rising 2 (IMT)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Immortal Rising 2 (IMT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Immortal Rising 2 (IMT): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Immortal Rising 2 (IMT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів IMT, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IMT, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити Immortal Rising 2 (IMT)
Сума
1 IMT = 0,006769 USD