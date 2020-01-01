Токеноміка Immortal Rising 2 (IMT) Дізнайтеся ключову інформацію про Immortal Rising 2 (IMT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Immortal Rising 2 (IMT) Immortal Rising 2 — це мобільна idle-RPG нового покоління від лауреата премії BAFTA 2024 року. Гра очолила рейтинги Google Play Store та iOS App Store після запуску та наразі займає перше місце на Immutable zkEVM, залучаючи мільйон нових гравців із Web2 у Web3. Офіційний вебсайт: https://immortalrising2.com/ Whitepaper: https://docs.immortalrising2.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3 Купити IMT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Immortal Rising 2 (IMT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Immortal Rising 2 (IMT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 6,77M $ 6,77M $ 6,77M Історичний максимум: $ 0,0784 $ 0,0784 $ 0,0784 Історичний мінімум: $ 0,002325794475909858 $ 0,002325794475909858 $ 0,002325794475909858 Поточна ціна: $ 0,006769 $ 0,006769 $ 0,006769 Дізнайтеся більше про ціну Immortal Rising 2 (IMT)

Токеноміка Immortal Rising 2 (IMT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Immortal Rising 2 (IMT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IMT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IMT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IMT, досліджуйте ціну токена IMT в реальному часі!

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