Токеноміка IMGN Labs (IMGN) Дізнайтеся ключову інформацію про IMGN Labs (IMGN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація IMGN Labs (IMGN) Офіційний вебсайт: https://imgn.org Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1 Купити IMGN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни IMGN Labs (IMGN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена IMGN Labs (IMGN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,76M $ 2,76M $ 2,76M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 850,52M $ 850,52M $ 850,52M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,25M $ 3,25M $ 3,25M Історичний максимум: $ 0,011005 $ 0,011005 $ 0,011005 Історичний мінімум: $ 0,002918967562105707 $ 0,002918967562105707 $ 0,002918967562105707 Поточна ціна: $ 0,003247 $ 0,003247 $ 0,003247 Дізнайтеся більше про ціну IMGN Labs (IMGN)

Токеноміка IMGN Labs (IMGN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки IMGN Labs (IMGN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IMGN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IMGN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IMGN, досліджуйте ціну токена IMGN в реальному часі!

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