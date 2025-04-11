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Поточна ціна IMGN Labs (IMGN)

USD

Графік ціни IMGN Labs (IMGN) в реальному часі

$0.004007
$0.004007$0.004007
-0.32%(1D)

Дані та інформація про ціну IMGN в реальному часі

Поточна ціна IMGN Labs (IMGN) сьогодні становить 0.004007 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IMGN у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку IMGN Labs:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 40.66K USD
- Зміна ціни IMGN Labs протягом дня – -0.32%
- Циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники IMGNUSD

Відстежуйте зміни ціни на IMGN Labs за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00001286-0.32%
30 днів$ +0.002007+100.35%
60 днів$ +0.002007+100.35%
90 днів$ +0.002007+100.35%
Зміна ціни IMGN Labs сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни IMGN на $ -0.00001286 (-0.32%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни IMGN Labs за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.002007 (+100.35%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни IMGN Labs за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник IMGN змінився на $ +0.002007 (+100.35%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни IMGN Labs за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.002007 (+100.35%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну IMGN

Ознайомтеся з останніми даними про ціну IMGN Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.003842
$ 0.003842$ 0.003842

$ 0.004149
$ 0.004149$ 0.004149

$ 0.011005
$ 0.011005$ 0.011005

+0.88%

-0.32%

-17.61%

Ринкова інформація IMGN

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 40.66K
$ 40.66K$ 40.66K

0.00
0.00 0.00

Що таке IMGN Labs (IMGN)

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Прогноз ціни IMGN Labs

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як IMGN Labs, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна IMGN? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни IMGN Labs.

Історія ціни IMGN Labs

Відстеження траєкторії ціни IMGN надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії IMGN. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни IMGN Labs.

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IMGN до місцевих валют

1 IMGN до VND
102.743487
1 IMGN до AUD
A$0.00637113
1 IMGN до GBP
0.00304532
1 IMGN до EUR
0.00352616
1 IMGN до USD
$0.004007
1 IMGN до MYR
RM0.01771094
1 IMGN до TRY
0.15250642
1 IMGN до JPY
¥0.57512471
1 IMGN до RUB
0.33346254
1 IMGN до INR
0.34492256
1 IMGN до IDR
Rp66.78330662
1 IMGN до KRW
5.69174315
1 IMGN до PHP
0.22912026
1 IMGN до EGP
￡E.0.2055591
1 IMGN до BRL
R$0.02348102
1 IMGN до CAD
C$0.00552966
1 IMGN до BDT
0.48697071
1 IMGN до NGN
6.40094208
1 IMGN до UAH
0.1658898
1 IMGN до VES
Bs0.284497
1 IMGN до PKR
Rs1.12364294
1 IMGN до KZT
2.07077753
1 IMGN до THB
฿0.13411429
1 IMGN до TWD
NT$0.12970659
1 IMGN до AED
د.إ0.01470569
1 IMGN до CHF
Fr0.00324567
1 IMGN до HKD
HK$0.03105425
1 IMGN до MAD
.د.م0.0372651
1 IMGN до MXN
$0.08146231

Ресурс IMGN Labs

Щоб дізнатися більше про IMGN Labs, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтIMGN Labs
Оглядач блокчейну

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1 IMGN = 0.004007 USD

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$0.004007$0.004007
-0.08%

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