Токеноміка Imagen Network (IMAGE)
Інформація Imagen Network (IMAGE)
Imagen Network — це перша у світі децентралізована соціальна мережева платформа, що повністю працює на основі штучного інтелекту. Вона поєднує в собі такі передові моделі, як DALL-E та Stable Diffusion, з технологією блокчейн, що дозволяє користувачам створювати, налаштовувати та безпечно керувати цифровим контентом. Розроблена для масштабованості та безпеки, Imagen Network розширює можливості для творчості, володіння контентом та децентралізованої взаємодії у Web3.
Токеноміка та аналіз ціни Imagen Network (IMAGE)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Imagen Network (IMAGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Imagen Network (IMAGE): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Imagen Network (IMAGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів IMAGE, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IMAGE, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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1 IMAGE = 0,01034 USD