Логотип Imagen Network

Курс Imagen Network (IMAGE)

USD

Графік ціни Imagen Network (IMAGE) в реальному часі

$0,02178
$0,02178$0,02178
+5,21%(1D)

Дані та інформація про ціну IMAGE в реальному часі

Поточна ціна Imagen Network (IMAGE) сьогодні становить 0,02178 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна IMAGE у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Imagen Network:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 86,51K USD
- Зміна ціни Imagen Network протягом дня – +5,21%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

Отримуйте оновлення цін IMAGE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IMAGE.

Цінові показники IMAGEUSD

Відстежуйте зміни ціни на Imagen Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0010785+5,21%
30 днів$ +0,01778+444,50%
60 днів$ +0,01778+444,50%
90 днів$ +0,01778+444,50%
Зміна ціни Imagen Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни IMAGE на $ +0,0010785 (+5,21%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Imagen Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,01778 (+444,50%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Imagen Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник IMAGE змінився на $ +0,01778 (+444,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Imagen Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,01778 (+444,50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну IMAGE

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Imagen Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,01055
$ 0,01055$ 0,01055

$ 0,02869
$ 0,02869$ 0,02869

$ 0,04
$ 0,04$ 0,04

-16,11%

+5,21%

+444,50%

Ринкова інформація IMAGE

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

--
----

$ 86,51K
$ 86,51K$ 86,51K

--
----

Що таке Imagen Network (IMAGE)

Imagen Network — це перша у світі децентралізована соціальна мережева платформа, що повністю працює на основі штучного інтелекту. Вона поєднує в собі такі передові моделі, як DALL-E та Stable Diffusion, з технологією блокчейн, що дозволяє користувачам створювати, налаштовувати та безпечно керувати цифровим контентом. Розроблена для масштабованості та безпеки, Imagen Network розширює можливості для творчості, володіння контентом та децентралізованої взаємодії у Web3.

Проєкт Imagen Network доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Imagen Network. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу IMAGE, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Imagen Network у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Imagen Network безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз курсу Imagen Network

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Imagen Network, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна IMAGE? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Imagen Network.

Історія ціни Imagen Network

Відстеження траєкторії ціни IMAGE надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії IMAGE. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Imagen Network.

Токеноміка Imagen Network (IMAGE)

Розуміння токеноміки Imagen Network (IMAGE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена IMAGE зараз!

Як купити Imagen Network (IMAGE)

Шукаєте як купити Imagen Network? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Imagen Network на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

IMAGE до місцевих валют

1 IMAGE до VND
573,1407
1 IMAGE до AUD
A$0,0331056
1 IMAGE до GBP
0,0158994
1 IMAGE до EUR
0,0187308
1 IMAGE до USD
$0,02178
1 IMAGE до MYR
RM0,0923472
1 IMAGE до TRY
0,857043
1 IMAGE до JPY
¥3,1422006
1 IMAGE до RUB
1,7123436
1 IMAGE до INR
1,8728622
1 IMAGE до IDR
Rp357,0491232
1 IMAGE до KRW
29,5922682
1 IMAGE до PHP
1,2275208
1 IMAGE до EGP
￡E.1,0946628
1 IMAGE до BRL
R$0,1200078
1 IMAGE до CAD
C$0,029403
1 IMAGE до BDT
2,6623872
1 IMAGE до NGN
33,6629502
1 IMAGE до UAH
0,904959
1 IMAGE до VES
Bs2,178
1 IMAGE до PKR
Rs6,1628688
1 IMAGE до KZT
11,163339
1 IMAGE до THB
฿0,7061076
1 IMAGE до TWD
NT$0,6407676
1 IMAGE до AED
د.إ0,0799326
1 IMAGE до CHF
Fr0,0176418
1 IMAGE до HKD
HK$0,1707552
1 IMAGE до MAD
.د.م0,198198
1 IMAGE до MXN
$0,4120776

Ресурс Imagen Network

Щоб дізнатися більше про Imagen Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтImagen Network
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Imagen Network

Головні новини

Що таке IKA Crypto? Повний посібник по Zero Trust MPC Token

Цей всебічний посібник досліджує інноваційний підхід IKA до інтеграції блокчейнів, його унікальну технологію dWallet, токеноміку та реальні застосування. Чи є ви розробником, який шукає вдосконалені рішення інфраструктури, чи інвестором, зацікавленим у технології блокчейн наступного покоління, ця стаття надає суттєві відомості про те, як IKA трансформує майбутнє децентралізованих фінансів та крос-лінейних операцій.

June 16, 2025

Що таке AURA Coin? Повний посібник по вірусному культурному токену Solana

Цей комплексний посібник досліджує AURA (Aura on Solana), революційний культурний монета, яка перетворилася з ініціативи блокчейну розкішного бренду на один з найвірусніших мемекоїнів у мережі Solana. Чи цікавлять вас нещодавні вибухові 4800% зростання ціни, унікальна інтеграція в соціальні мережі або підлягаюча технологія, яка живить це культурне явище, ця стаття надає основні уявлення про екосистему монети AURA, токеноміку та майбутній потенціал у змінному ландшафті соціальних фінансів.

June 12, 2025

Що таке Go! SmartChain AI (GSMC)? Повний посібник по революції RealFi, що працює на штучному інтелекті

Цей всебічний посібник досліджує GSMC, вихідний газовий токен, що живить цю революційну екосистему, розглядаючи його унікальні особливості, реальні застосування та потенціал перетворити спосіб, яким ми взаємодіємо з цифровими та фізичними активами. Незалежно від того, чи є ви новаком у криптовалюті, який прагне зрозуміти блокчейн-рішення наступного покоління, чи досвідченим інвестором, що оцінює нові можливості, ця стаття надає важливі висновки щодо місії Go! SmartChain AI розблокувати ринок глобальних активів обсягом 400 трильйонів доларів через токенізацію, що керується штучним інтелектом, і децентралізовані фінанси.

June 12, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор

Сума

IMAGE
IMAGE
USD
USD

1 IMAGE = 0,02178 USD

Торгівля

IMAGEUSDT
$0,02178
$0,02178$0,02178
+1,68%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --