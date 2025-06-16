Що таке Imagen Network (IMAGE)

Imagen Network — це перша у світі децентралізована соціальна мережева платформа, що повністю працює на основі штучного інтелекту. Вона поєднує в собі такі передові моделі, як DALL-E та Stable Diffusion, з технологією блокчейн, що дозволяє користувачам створювати, налаштовувати та безпечно керувати цифровим контентом. Розроблена для масштабованості та безпеки, Imagen Network розширює можливості для творчості, володіння контентом та децентралізованої взаємодії у Web3.

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Ресурс Imagen Network

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