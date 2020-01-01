Токеноміка Inferium AI (IFR) Дізнайтеся ключову інформацію про Inferium AI (IFR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Inferium AI (IFR) Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks. Офіційний вебсайт: https://inferium.io/ Whitepaper: https://docs.inferium.io/ Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x01812ca908b5731be0db86000c15c5afa3e834b2 Купити IFR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Inferium AI (IFR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Inferium AI (IFR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,13426 $ 0,13426 $ 0,13426 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0197 $ 0,0197 $ 0,0197 Дізнайтеся більше про ціну Inferium AI (IFR)

Токеноміка Inferium AI (IFR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Inferium AI (IFR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IFR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IFR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IFR, досліджуйте ціну токена IFR в реальному часі!

Як купити IFR Зацікавлені в додаванні Inferium AI (IFR) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі IFR, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити IFR на MEXC зараз!

Історія ціни Inferium AI (IFR) Аналіз історії ціни IFR допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни IFR прямо зараз!

Прогноз ціни IFR Хочете знати, куди рухається IFR? Наша сторінка прогнозу ціни IFR поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена IFR зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!