Токеноміка Icrypex Token (ICPX) Дізнайтеся ключову інформацію про Icrypex Token (ICPX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Icrypex Token (ICPX) Icrypex Token — це утиліті токен на біржі ICRYPEX. Офіційний вебсайт: https://www.icrypex.com/en Whitepaper: https://cdn.icrypex.com/docs/ICPX-Whitepaper-en.pdf Оглядач блокчейну: https://snowtrace.io/token/0xd78d3D08053130A3b4466e15D8fc2a61a3DeE47d Купити ICPX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Icrypex Token (ICPX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Icrypex Token (ICPX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 605,00M $ 605,00M $ 605,00M Історичний максимум: $ 4,495 $ 4,495 $ 4,495 Історичний мінімум: $ 0,9917034625721837 $ 0,9917034625721837 $ 0,9917034625721837 Поточна ціна: $ 1,21 $ 1,21 $ 1,21 Дізнайтеся більше про ціну Icrypex Token (ICPX)

Токеноміка Icrypex Token (ICPX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Icrypex Token (ICPX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ICPX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ICPX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ICPX, досліджуйте ціну токена ICPX в реальному часі!

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