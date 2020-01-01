Токеноміка Ice Open Network (ICENETWORK) Дізнайтеся ключову інформацію про Ice Open Network (ICENETWORK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ice Open Network (ICENETWORK) Ice Open Network (ION) — це високомасштабований і швидкий блокчейн рівня 1, який забезпечує безперебійну роботу децентралізованих програм за допомогою зручного конструктора dApp із функцією перетягування, що робить інтеграцію Web3 доступною для всіх. ION покращує цифрову взаємодію між різними послугами, включаючи верифікацію особи, соціальні мережі та безпечне керування даними, роблячи їх доступними для широкої аудиторії та встановлюючи новий стандарт в екосистемі блокчейну. Офіційний вебсайт: https://ice.io Whitepaper: https://ice.io/whitepaper Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND Купити ICENETWORK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ice Open Network (ICENETWORK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ice Open Network (ICENETWORK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 37,04M $ 37,04M $ 37,04M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 6,62B $ 6,62B $ 6,62B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,013243 $ 0,013243 $ 0,013243 Історичний мінімум: $ 0,002752095838621793 $ 0,002752095838621793 $ 0,002752095838621793 Поточна ціна: $ 0,005599 $ 0,005599 $ 0,005599 Дізнайтеся більше про ціну Ice Open Network (ICENETWORK)

Токеноміка Ice Open Network (ICENETWORK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ice Open Network (ICENETWORK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ICENETWORK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ICENETWORK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ICENETWORK, досліджуйте ціну токена ICENETWORK в реальному часі!

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