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Курс ICB Network (ICBX)

USD
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!

Дані та інформація про ціну ICBX в реальному часі

Поточна ціна ICB Network (ICBX) сьогодні становить -- USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна ICBX у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку ICB Network:
- Обсяг торгівлі за 24 год – -- USD
- Зміна ціни ICB Network протягом дня – --
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники ICBXUSD

Відстежуйте зміни ціни на ICB Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
No Data
Зміна ціни ICB Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ICBX на -- (--), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ICB Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на -- (--), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ICB Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ICBX змінився на -- (--), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ICB Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на -- (--), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну ICBX

Ознайомтеся з останніми даними про ціну ICB Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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Ринкова інформація ICBX

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Що таке ICB Network (ICBX)

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Прогноз курсу ICB Network

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як ICB Network, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна ICBX? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни ICB Network.

Історія ціни ICB Network

Відстеження траєкторії ціни ICBX надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії ICBX. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни ICB Network.

Токеноміка ICB Network (ICBX)

Розуміння токеноміки ICB Network (ICBX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ICBX зараз!

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ICBX до місцевих валют

1 ICBX до VND
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1 ICBX до AUD
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1 ICBX до GBP
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1 ICBX до PHP
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1 ICBX до EGP
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1 ICBX до BRL
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1 ICBX до CAD
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1 ICBX до UAH
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1 ICBX до VES
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1 ICBX до PKR
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1 ICBX до KZT
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1 ICBX до THB
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1 ICBX до TWD
NT$--
1 ICBX до AED
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1 ICBX до HKD
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1 ICBX до MAD
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