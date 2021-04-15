Токеноміка Horizon Protocol (HZN) Дізнайтеся ключову інформацію про Horizon Protocol (HZN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Horizon Protocol (HZN) Horizon Protocol — це нова платформа DeFi, яка полегшує ончейн торгівлю синтетичними активами, які представляють реальну економіку. Horizon Protocol прагне забезпечити доступ до профілів ризику/прибутку реальних активів за допомогою смартконтрактів на блокчейні. Офіційний вебсайт: https://xpanse.trade/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xc0eff7749b125444953ef89682201fb8c6a917cd Купити HZN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Horizon Protocol (HZN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Horizon Protocol (HZN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 205,20K $ 205,20K $ 205,20K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 120,71M $ 120,71M $ 120,71M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,99 $ 1,99 $ 1,99 Історичний мінімум: $ 0,002269189660591824 $ 0,002269189660591824 $ 0,002269189660591824 Поточна ціна: $ 0,0017 $ 0,0017 $ 0,0017 Дізнайтеся більше про ціну Horizon Protocol (HZN)

Токеноміка Horizon Protocol (HZN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Horizon Protocol (HZN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HZN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HZN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HZN, досліджуйте ціну токена HZN в реальному часі!

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