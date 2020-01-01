Токеноміка Hund on Sol (HUND) Дізнайтеся ключову інформацію про Hund on Sol (HUND), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hund on Sol (HUND) HUND — це мемкоїн, запущений у блокчейні Solana, який черпає натхнення з породи собак німецької вівчарки, яка славиться своєю вірністю, інтелектом та універсальністю. Проєкт має на меті інкапсулювати ці характеристики в цифровий актив, який сприятиме створенню спільноти ентузіастів і любителів мемів, шляхом подолання розриву між криптовалютою та цифровим мистецтвом через яскраву екосистему, зосереджену навколо мемів про німецьку вівчарку. Офіційний вебсайт: https://hundonsol.com/ Whitepaper: https://hundmemecoin.com/whitepaper/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/2XPqoKfJitk8YcMDGBKy7CMzRRyF2X9PniZeCykDUZev Купити HUND зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hund on Sol (HUND) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hund on Sol (HUND), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 761,87K $ 761,87K $ 761,87K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 399,93M $ 399,93M $ 399,93M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,029 $ 0,029 $ 0,029 Історичний мінімум: $ 0,000035172954125922 $ 0,000035172954125922 $ 0,000035172954125922 Поточна ціна: $ 0,001905 $ 0,001905 $ 0,001905 Дізнайтеся більше про ціну Hund on Sol (HUND)

Токеноміка Hund on Sol (HUND): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hund on Sol (HUND) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HUND, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HUND, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HUND, досліджуйте ціну токена HUND в реальному часі!

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