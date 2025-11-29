HUMP AI — це екосистема GameFi з розширеними можливостями штучного інтелекту, побудована навколо культового персонажа — Хитун-Бовтун (Humpty Dumpty). Платформа, розроблена для наступної хвилі користувачів Telegram, використовує інтелектуальні агенти штучного інтелекту для перевірки ігрового процесу, адаптації рівня складності та винагороди за участь користувачів. Користувачам не потрібно нічого завантажувати або створювати гаманці, щоб почати гру. Вони взаємодіють через інтерактивний мінізастосунок Telegram, виконуючи місії, заробляючи токени та піднімаючись у таблиці лідерів у режимі реального часу.