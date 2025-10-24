Актуальна ціна HUMP AI сьогодні становить 0.000026 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HUMP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HUMP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна HUMP AI сьогодні становить 0.000026 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HUMP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HUMP на MEXC вже зараз.

Курс HUMP AI (HUMP)

Актуальна ціна 1 HUMP до USD:

$0,000026
-16,12%1D
USD
Графік ціни HUMP AI (HUMP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:52:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни HUMP AI (HUMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,000022
Мін. за 24 год
$ 0,000033
Макс. за 24 год

$ 0,000022
$ 0,000033
--
--
0,00%

-16,12%

-39,54%

-39,54%

Актуальна ціна HUMP AI (HUMP) становить $ 0,000026. За останні 24 години HUMP торгувався між мінімумом у $ 0,000022 і максимумом у $ 0,000033, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HUMP становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то HUMP змінився на 0,00% за останню годину, -16,12% за 24 години та на -39,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HUMP AI (HUMP)

--
$ 2,71K
$ 130,00K
--
5 000 000 000
BSC

Поточна ринкова капіталізація HUMP AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,71K. Циркуляційна пропозиція HUMP — --, зі загальною пропозицією 5000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 130,00K.

Історія ціни HUMP AI (HUMP) у USD

Відстежуйте зміни ціни на HUMP AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000005-16,12%
30 днів$ -0,020274-99,88%
60 днів$ -0,024974-99,90%
90 днів$ -0,024974-99,90%
Зміна ціни HUMP AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни HUMP на $ -0,000005 (-16,12%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни HUMP AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,020274 (-99,88%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни HUMP AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник HUMP змінився на $ -0,024974 (-99,90%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни HUMP AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,024974 (-99,90%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для HUMP AI (HUMP)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни HUMP AI зараз.

Що таке HUMP AI (HUMP)

HUMP AI — це екосистема GameFi з розширеними можливостями штучного інтелекту, побудована навколо культового персонажа — Хитун-Бовтун (Humpty Dumpty). Платформа, розроблена для наступної хвилі користувачів Telegram, використовує інтелектуальні агенти штучного інтелекту для перевірки ігрового процесу, адаптації рівня складності та винагороди за участь користувачів. Користувачам не потрібно нічого завантажувати або створювати гаманці, щоб почати гру. Вони взаємодіють через інтерактивний мінізастосунок Telegram, виконуючи місії, заробляючи токени та піднімаючись у таблиці лідерів у режимі реального часу.

Проєкт HUMP AI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями HUMP AI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу HUMP, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про HUMP AI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі HUMP AI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни HUMP AI (USD)

Скільки коштуватиме HUMP AI (HUMP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів HUMP AI (HUMP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо HUMP AI.

Перегляньте прогноз ціни HUMP AI вже зараз!

Токеноміка HUMP AI (HUMP)

Розуміння токеноміки HUMP AI (HUMP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HUMP зараз!

Як купити HUMP AI (HUMP)

Шукаєте як купити HUMP AI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати HUMP AI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

HUMP до місцевих валют

1 HUMP AI (HUMP) до VND
0,68419
1 HUMP AI (HUMP) до AUD
A$0,00003978
1 HUMP AI (HUMP) до GBP
0,0000195
1 HUMP AI (HUMP) до EUR
0,00002236
1 HUMP AI (HUMP) до USD
$0,000026
1 HUMP AI (HUMP) до MYR
RM0,00010972
1 HUMP AI (HUMP) до TRY
0,0010933
1 HUMP AI (HUMP) до JPY
¥0,003952
1 HUMP AI (HUMP) до ARS
ARS$0,03857542
1 HUMP AI (HUMP) до RUB
0,00211692
1 HUMP AI (HUMP) до INR
0,00228254
1 HUMP AI (HUMP) до IDR
Rp0,43333316
1 HUMP AI (HUMP) до PHP
0,00152464
1 HUMP AI (HUMP) до EGP
￡E.0,00123708
1 HUMP AI (HUMP) до BRL
R$0,00013988
1 HUMP AI (HUMP) до CAD
C$0,0000364
1 HUMP AI (HUMP) до BDT
0,0031772
1 HUMP AI (HUMP) до NGN
0,0379561
1 HUMP AI (HUMP) до COP
$0,1015625
1 HUMP AI (HUMP) до ZAR
R.0,00045058
1 HUMP AI (HUMP) до UAH
0,00108654
1 HUMP AI (HUMP) до TZS
T.Sh.0,06467656
1 HUMP AI (HUMP) до VES
Bs0,005512
1 HUMP AI (HUMP) до CLP
$0,024596
1 HUMP AI (HUMP) до PKR
Rs0,00734032
1 HUMP AI (HUMP) до KZT
0,01395576
1 HUMP AI (HUMP) до THB
฿0,00085254
1 HUMP AI (HUMP) до TWD
NT$0,00080054
1 HUMP AI (HUMP) до AED
د.إ0,00009542
1 HUMP AI (HUMP) до CHF
Fr0,00002054
1 HUMP AI (HUMP) до HKD
HK$0,00020202
1 HUMP AI (HUMP) до AMD
֏0,00991978
1 HUMP AI (HUMP) до MAD
.د.م0,00023998
1 HUMP AI (HUMP) до MXN
$0,0004784
1 HUMP AI (HUMP) до SAR
ريال0,0000975
1 HUMP AI (HUMP) до ETB
Br0,00392626
1 HUMP AI (HUMP) до KES
KSh0,00335036
1 HUMP AI (HUMP) до JOD
د.أ0,000018434
1 HUMP AI (HUMP) до PLN
0,00009464
1 HUMP AI (HUMP) до RON
лв0,00011362
1 HUMP AI (HUMP) до SEK
kr0,00024414
1 HUMP AI (HUMP) до BGN
лв0,00004368
1 HUMP AI (HUMP) до HUF
Ft0,00873652
1 HUMP AI (HUMP) до CZK
0,00054444
1 HUMP AI (HUMP) до KWD
د.ك0,000007956
1 HUMP AI (HUMP) до ILS
0,00008554
1 HUMP AI (HUMP) до BOB
Bs0,00017914
1 HUMP AI (HUMP) до AZN
0,0000442
1 HUMP AI (HUMP) до TJS
SM0,00023998
1 HUMP AI (HUMP) до GEL
0,00007046
1 HUMP AI (HUMP) до AOA
Kz0,02378766
1 HUMP AI (HUMP) до BHD
.د.ب0,000009776
1 HUMP AI (HUMP) до BMD
$0,000026
1 HUMP AI (HUMP) до DKK
kr0,00016718
1 HUMP AI (HUMP) до HNL
L0,00068094
1 HUMP AI (HUMP) до MUR
0,00118352
1 HUMP AI (HUMP) до NAD
$0,00045032
1 HUMP AI (HUMP) до NOK
kr0,00025948
1 HUMP AI (HUMP) до NZD
$0,00004498
1 HUMP AI (HUMP) до PAB
B/.0,000026
1 HUMP AI (HUMP) до PGK
K0,00010946
1 HUMP AI (HUMP) до QAR
ر.ق0,00009438
1 HUMP AI (HUMP) до RSD
дин.0,00262392
1 HUMP AI (HUMP) до UZS
soʻm0,31325294
1 HUMP AI (HUMP) до ALL
L0,0021632
1 HUMP AI (HUMP) до ANG
ƒ0,00004654
1 HUMP AI (HUMP) до AWG
ƒ0,0000468
1 HUMP AI (HUMP) до BBD
$0,000052
1 HUMP AI (HUMP) до BAM
KM0,00004368
1 HUMP AI (HUMP) до BIF
Fr0,076466
1 HUMP AI (HUMP) до BND
$0,00003354
1 HUMP AI (HUMP) до BSD
$0,000026
1 HUMP AI (HUMP) до JMD
$0,0041613
1 HUMP AI (HUMP) до KHR
0,10441756
1 HUMP AI (HUMP) до KMF
Fr0,011024
1 HUMP AI (HUMP) до LAK
0,56521738
1 HUMP AI (HUMP) до LKR
රු0,00786916
1 HUMP AI (HUMP) до MDL
L0,00043992
1 HUMP AI (HUMP) до MGA
Ar0,11607128
1 HUMP AI (HUMP) до MOP
P0,00020748
1 HUMP AI (HUMP) до MVR
0,0003978
1 HUMP AI (HUMP) до MWK
MK0,0449826
1 HUMP AI (HUMP) до MZN
MT0,00166166
1 HUMP AI (HUMP) до NPR
रु0,00364442
1 HUMP AI (HUMP) до PYG
0,183092
1 HUMP AI (HUMP) до RWF
Fr0,037674
1 HUMP AI (HUMP) до SBD
$0,00021372
1 HUMP AI (HUMP) до SCR
0,00035906
1 HUMP AI (HUMP) до SRD
$0,00103194
1 HUMP AI (HUMP) до SVC
$0,00022672
1 HUMP AI (HUMP) до SZL
L0,00045006
1 HUMP AI (HUMP) до TMT
m0,000091
1 HUMP AI (HUMP) до TND
د.ت0,00007618
1 HUMP AI (HUMP) до TTD
$0,00017576
1 HUMP AI (HUMP) до UGX
Sh0,090584
1 HUMP AI (HUMP) до XAF
Fr0,014664
1 HUMP AI (HUMP) до XCD
$0,0000702
1 HUMP AI (HUMP) до XOF
Fr0,014664
1 HUMP AI (HUMP) до XPF
Fr0,002652
1 HUMP AI (HUMP) до BWP
P0,00034762
1 HUMP AI (HUMP) до BZD
$0,000052
1 HUMP AI (HUMP) до CVE
$0,0024674
1 HUMP AI (HUMP) до DJF
Fr0,004602
1 HUMP AI (HUMP) до DOP
$0,00165568
1 HUMP AI (HUMP) до DZD
د.ج0,0033826
1 HUMP AI (HUMP) до FJD
$0,00005954
1 HUMP AI (HUMP) до GNF
Fr0,22412
1 HUMP AI (HUMP) до GTQ
Q0,00019864
1 HUMP AI (HUMP) до GYD
$0,00542438
1 HUMP AI (HUMP) до ISK
kr0,003172

Щоб дізнатися більше про HUMP AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтHUMP AI
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про HUMP AI

Скільки сьогодні коштує HUMP AI (HUMP)?
Актуальна ціна HUMP у USD становить 0,000026 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HUMP до USD?
Поточна ціна HUMP до USD — $ 0,000026. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація HUMP AI?
Ринкова капіталізація HUMP — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HUMP?
Циркуляційна пропозиція HUMP — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HUMP?
HUMP досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HUMP?
Історична мінімальна ціна HUMP становила -- USD.
Який обсяг торгівлі HUMP?
Актуальний обсяг торгівлі HUMP за 24 години — $ 2,71K USD.
Чи підніметься ціна HUMP цього року?
HUMP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HUMP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:52:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для HUMP AI (HUMP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

HUMP/USDT
$0,000026
